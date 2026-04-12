Mức giá để MU có Stiller

MU nhận được tín hiệu tích cực trong kế hoạch cải tổ tuyến giữa khi mục tiêu Angelo Stiller có thể rời Stuttgart mùa hè này.

Stiller vẫn nằm trong tầm ngắm MU.

Tiền vệ 25 tuổi sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 35 triệu bảng. Con số không quá đắt đỏ, được xem là vừa tầm với đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, thương vụ không hoàn toàn đơn giản. Stuttgart có quyền vô hiệu hóa điều khoản bằng cách chi 2 triệu bảng để giữ chân cầu thủ. Dù vậy, việc Stiller cân nhắc ra đi mở ra cơ hội rõ ràng cho MU.

Stiller nằm trong tầm ngắm "Quỷ đỏ" từ thời HLV Ruben Amorim và sự quan tâm này vẫn được duy trì. Trong bối cảnh CLB cần làm mới tuyến giữa, đây là phương án đáng chú ý. Casemiro chuẩn bị ra đi, trong khi Manuel Ugarte chưa đáp ứng kỳ vọng.

Về phía Stiller, anh từ chối rời Stuttgart trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để cạnh tranh suất dự World Cup 2026. Giờ đây, khi chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện đội tuyển, tiền vệ người Đức sẵn sàng cân nhắc bước tiến mới trong sự nghiệp.

Mùa này, Stiller ra sân 44 trận, ghi 1 bàn và có 10 kiến tạo, góp công giúp Stuttgart đứng thứ 4 Bundesliga. Trước đó, CLB Đức từng định giá anh hơn 43 triệu bảng và hoàn toàn có thể nâng giá nếu kích hoạt điều khoản giữ người.

Trong bối cảnh INEOS siết chặt chi tiêu tại Old Trafford, Stiller nổi lên như lựa chọn hợp lý. Những mục tiêu khác như Elliot Anderson hay Adam Wharton đều có mức phí vượt ngưỡng 100 triệu bảng.

Dù phải cạnh tranh với Newcastle United, MU vẫn có lợi thế nếu đảm bảo thời lượng thi đấu ổn định. Với mức giá và tiềm năng hiện tại, Stiller được xem là mảnh ghép phù hợp cho cuộc tái thiết tuyến giữa tại Old Trafford.