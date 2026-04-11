MU đón tin vui về nhân sự

Lisandro Martinez trở lại sau hơn hai tháng chấn thương, nhưng Manchester United có lý do để không vội vàng sử dụng anh.

Martinez là sự vắng mặt đáng tiếc của MU trong hai tháng qua.

Manchester United đón tín hiệu tích cực trước cuộc tiếp đón Leeds United vào ngày 14/4 khi Lisandro Martinez đã bình phục chấn thương bắp chân. Trung vệ người Argentina vắng mặt từ đầu tháng 2 nhưng vừa hoàn tất chuyến tập huấn tại Ireland mà không gặp trở ngại nào.

Dù vậy, HLV Michael Carrick chưa xác nhận việc sử dụng Martinez trước Leeds. Trong bối cảnh Harry Maguire bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trước Bournemouth, Martinez là phương án thay thế hợp lý. Tuy nhiên, ban huấn luyện không muốn đẩy cầu thủ 28 tuổi vào rủi ro khi mới vừa hồi phục.

"Cậu ấy đã trở lại tập luyện, đó là tín hiệu tốt. Nhưng chúng tôi phải đưa ra quyết định đúng đắn và đảm bảo cậu ấy thực sự sẵn sàng", Carrick chia sẻ. Ông nhấn mạnh đội bóng sẽ không vội vàng, bởi mục tiêu còn lại của mùa giải không chỉ có trận gặp Leeds.

Trong trường hợp Martinez chưa đạt trạng thái tốt nhất, Carrick vẫn có phương án Ayden Heaven đá cặp cùng Leny Yoro ở trung tâm hàng thủ. Đây được xem là lựa chọn an toàn khi MU cần sự quen thuộc và nhịp nhàng.

Một trường hợp khác là Matthijs De Ligt vẫn chưa thể trở lại. Trung vệ người Hà Lan nghỉ thi đấu hơn 4 tháng rưỡi vì chấn thương lưng và không tham gia chuyến tập huấn cùng đội. Anh hiện chỉ tập trong phòng gym và thực hiện các bài hồi phục riêng.

Riêng với Maguire, chiếc thẻ đỏ gần nhất cho anh thêm thời gian để hồi phục khi mới trở lại sau đợt tập trung cùng đội tuyển Anh. Trung vệ tuyển Anh cũng vừa ký hợp đồng mới với MU đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn một năm.

Trong bối cảnh hàng thủ thiếu hụt, MU buộc phải tính toán kỹ lưỡng. Sự trở lại của Martinez là tin vui, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thể trạng và tính toán dài hạn của ban huấn luyện.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

