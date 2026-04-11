MU có cơ hội vàng chiêu mộ Camavinga

Eduardo Camavinga nổi lên như mục tiêu đáng để MU cân nhắc bởi mức giá được xem là khá mềm so với tiềm năng to lớn.

Real Madrid có thể bán Camavinga vào hè 2026.

MU lên kế hoạch nâng cấp tuyến giữa trong hè 2026 khi quan tâm Elliot Anderson, Carlos Baleba và Adam Wharton. Tuy nhiên, không ai trong số này thật sự mang lại cảm giác khác biệt đủ lớn. Cùng thời điểm, cơ hội bất ngờ mở ra cho MU với trường hợp của Camavinga.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Camavinga vào cuối mùa. Dù có hơn 200 lần ra sân cho đội chủ sân Bernabeu, tiền vệ người Pháp vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để phát triển.

Camavinga khá đa năng và sở hữu nền tảng thể chất cực tốt. Anh có thể chơi nhiều vị trí, nhưng phát huy tốt nhất khi được đặt ở trung tâm hàng tiền vệ, vai trò mà MU cần người kế thừa Casemiro.

Khả năng tranh chấp, che chắn hàng thủ và đọc tình huống giúp Camavinga trở thành mảnh ghép lý tưởng bên cạnh Kobbie Mainoo, tạo thành cặp tiền vệ cơ động, giàu sức chiến đấu.

Dù chưa nổi bật ở khâu ghi bàn hay kiến tạo, Camavinga lại mang đến sự ổn định và cân bằng cho tuyến giữa. Đây là yếu tố mà MU còn thiếu. Ở môi trường Premier League, lối chơi giàu năng lượng của anh hứa hẹn sẽ được phát huy.

Vấn đề then chốt nằm ở mức phí chuyển nhượng. Theo nhiều nguồn tin, con số khoảng 70 triệu bảng có thể đủ để thuyết phục Real Madrid nhả người. Dù vậy, mức giá này được đánh giá cực kỳ hợp lý với một cầu thủ 23 tuổi đã khẳng định bản thân ở đẳng cấp cao nhất.

Để hoàn tất thương vụ, MU cần đảm bảo suất dự Champions League. Nếu chớp thời cơ, đây hoàn toàn có thể là món hời chiến lược cho "Quỷ đỏ" trong hè 2026.

