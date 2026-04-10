Món hời chuyển nhượng cho MU

MU đứng trước cơ hội lớn gia cố tuyến giữa khi mục tiêu dài hạn Morten Hjulmand có thể cập bến Old Trafford với mức phí chỉ khoảng 35 triệu bảng.

MU có cơ hội chiêu mộ Hjulmand.

Đội chủ sân Old Trafford buộc phải làm mới vị trí tiền vệ phòng ngự vào hè 2026, trong bối cảnh Casemiro xác nhận ra đi theo dạng tự do. Bên cạnh đó, Manuel Ugarte chưa đáp ứng được kỳ vọng ở vai trò số 6 và có thể bị thanh lý. Điều này mở ra khả năng "Quỷ đỏ" sẽ chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trụ.

Trong số các phương án, Hjulmand nổi lên như lựa chọn đáng cân nhắc. Tiền vệ người Đan Mạch từng nhận được sự đánh giá cao từ HLV Ruben Amorim khi cả 2 làm việc trực tiếp tại Sporting Lisbon. Dù chưa có động thái cụ thể ở kỳ chuyển nhượng trước, tình hình hiện tại thay đổi đáng kể.

Theo báo chí Bồ Đào Nha, Hjulmand được kỳ vọng sẽ rời Sporting trong hè 2026 với mức giá khoảng 35 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với điều khoản giải phóng 70 triệu bảng trong hợp đồng kéo dài đến năm 2028. Đây được xem là món hời hiếm có trên thị trường chuyển nhượng.

Đáng chú ý, Juventus từng theo đuổi Hjulmand sát sao, thậm chí đề nghị mức lương gấp 3 lần hiện tại. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi từ chối để tiếp tục gắn bó với Sporting. Động thái được cho là dấu hiệu của một "thỏa thuận ngầm", cho phép anh ra đi ở thời điểm phù hợp.

Hjulmand được đánh giá đủ khả năng thay thế Casemiro.

Về chuyên môn, Hjulmand gây ấn tượng mạnh nhờ sự ổn định và toàn diện. Anh sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91% tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, thắng 67% các pha tranh chấp, trung bình 2 pha tắc bóng và 6 lần thu hồi bóng mỗi trận.

Ở sân chơi Champions League, tiền vệ này thậm chí đạt tỷ lệ chuyền chính xác đến 93%, cho thấy khả năng thích nghi với những trận cầu đỉnh cao.

Ban đầu, MU được cho là ưu tiên các mục tiêu đang chơi tại Premier League. Tuy nhiên, khi thương vụ Elliot Anderson có dấu hiệu đổ vỡ do cầu thủ này nghiêng về khả năng gia nhập Man City, đội chủ sân Old Trafford có thể chuyển hướng dứt khoát sang Hjulmand.

Sporting khó chấp nhận mức phí 35 triệu bảng một cách đơn giản. Đội bóng Bồ Đào Nha khả năng sẽ yêu cầu thêm các điều khoản phụ phí dựa trên thành tích. Ngay cả trong kịch bản đó, Hjulmand vẫn được đánh giá là bản hợp đồng chất lượng với giá hợp lý.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

