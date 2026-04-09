Casemiro gây sốt

  • Thứ năm, 9/4/2026 20:00 (GMT+7)
Casemiro chuẩn bị rời MU, nhưng tương lai rộng mở khi nhiều đội bóng sẵn sàng chiêu mộ anh theo dạng tự do.

Ban lãnh đạo MU thống nhất Casemiro sẽ không tiếp tục khoác áo đội bóng sau khi mùa giải hiện tại khép lại, tạo ra khoảng trống đáng kể nơi tuyến giữa. Casemiro trở thành một trong những thủ lĩnh của phòng thay đồ, nhưng tuổi tác khiến "Quỷ đỏ" buộc phải để cầu thủ này ra đi.

Tuy nhiên, truyền thông Anh khẳng định loạt CLB sớm dành dự quan tâm tới Casemiro. Trong đó, MLS nổi lên là điểm đến tiềm năng, đặc biệt sau khi anh hoàn tất hành trình tại World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada cùng tuyển Brazil.

Theo Daily Mail, cả Los Angeles Galaxy và Inter Miami đều bày tỏ mong muốn chiêu mộ Casemiro, đánh giá cao kinh nghiệm và khả năng kiểm soát tuyến giữa mà anh mang lại. Tiền vệ này xác nhận sẵn sàng xem xét cả 2 lời đề nghị và đưa ra quyết định trong vài tuần tới.

Ngoài MLS, Casemiro vẫn còn nhiều lựa chọn hấp dẫn khác. Anh có thể ở lại châu Âu với Porto khi đây là CLB khởi đầu sự nghiệp tại lục địa già, hoặc về lại CLB cũ Sao Paulo. Thị trường Trung Đông cũng sôi động với các CLB lớn như Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad và Al-Ahli sẵn sàng chiêu mộ.

Mùa này, Casemiro ra sân 30 trận trên mọi đấu trường, hơn 2.100 phút thi đấu, ghi 7 bàn và kiến tạo 2 lần. Giá trị chuyển nhượng của anh rơi vào khoảng 8 triệu euro. Kể từ khi gia nhập MU từ Real Madrid năm 2022, Casemiro chứng tỏ được đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu.

Dễ hiểu khi Casemiro được săn đón ngay khi xuất hiện thông tin anh chia tay CLB chủ sân Old Trafford.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Phương án giống Casemiro tới 96% dành cho MU

Wouter Burger được đánh giá có lối chơi giống Casemiro nhất châu Âu, nhưng MU sẽ ưu tiên phương án giàu kinh nghiệm tại Premier League.

20:52 6/4/2026

CĐV MU khiến vợ Casemiro khóc

Tiền vệ Casemiro tiết lộ vợ anh, Anna Mariana, bật khóc bởi tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ Manchester United.

09:33 2/4/2026

Lộ diện bến đỗ mới của Casemiro

Inter Miami quyết tâm chiêu mộ Casemiro khi gửi lời đề nghị đầu tiên tới người đại diện của tiền vệ thuộc biên chế MU.

16:00 29/3/2026

Minh Nghi

