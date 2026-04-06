Phương án giống Casemiro tới 96% dành cho MU

  • Thứ hai, 6/4/2026 20:52 (GMT+7)
Wouter Burger được đánh giá có lối chơi giống Casemiro nhất châu Âu, nhưng MU sẽ ưu tiên phương án giàu kinh nghiệm tại Premier League.

Quá trình tái thiết tuyến giữa của MU bắt đầu khi Casemiro thông báo rời CLB hồi tháng 1. "Quỷ đỏ" có đủ thời gian để rà soát thị trường và danh sách mục tiêu nhanh chóng được hình thành với những cái tên như Elliot Anderson, Sandro Tonali hay Adam Wharton.

Tuy nhiên, nếu xét về sự tương đồng thuần túy, Wouter Burger là phương án nổi bật. Theo dữ liệu từ ScoutLab, tiền vệ người Hà Lan có cách chơi giống tới 96% với Casemiro, dựa trên các chỉ số toàn diện từ chuyền bóng, tranh chấp đến phòng ngự.

Burger năm nay 25 tuổi, cao 1,91 m và thi đấu cho Hoffenheim. Anh sở hữu thể chất ấn tượng, đạt tốc độ tối đa 32,91 km/h và là mẫu tiền vệ thiên về sức mạnh. Ở Bundesliga mùa này, Burger thực hiện 249 pha tắc bóng và thắng 63 tình huống không chiến, những con số phản ánh rõ vai trò "máy quét" nơi tuyến giữa.

Phong độ ổn định của Burger góp phần giúp Hoffenheim cạnh tranh suất dự Champions League. Đây cũng là mùa giải đánh dấu bước tiến lớn của anh sau khi chuyển đến từ Stoke City vào năm 2025. Hợp đồng của Burger với đội bóng Đức còn thời hạn đến năm 2030.

Dù vậy, dữ liệu chỉ là một phần của câu chuyện. Ban lãnh đạo MU tỏ ra thận trọng với những bản hợp đồng từ các giải đấu ngoài Premier League. Thực tế cho thấy không ít cầu thủ gặp khó khăn khi thích nghi với cường độ và tốc độ tại Anh.

Chính vì thế, INEOS ưu tiên các tiền vệ quen môi trường Premier League. Kế hoạch của MU là chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ hè 2026. Trong bức tranh đó, Burger vẫn là phương án đáng cân nhắc nhờ sự tương đồng với Casemiro.

Đào Trần

