Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo ngăn Casemiro nhập đội với Messi

  • Thứ ba, 31/3/2026 18:51 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo được cho là đang thuyết phục Casemiro sang Saudi Arabia thay vì gia nhập Inter Miami của Lionel Messi sau khi rời Manchester United.

Ronaldo và Casemiro là đồng đội tại Real Madrid và MU.

Tương lai của Casemiro trở thành tâm điểm chú ý khi tiền vệ người Brazil chuẩn bị chia tay Manchester United vào cuối mùa giải. Trong bối cảnh đó, Cristiano Ronaldo được cho là đã trực tiếp vào cuộc nhằm lôi kéo người đồng đội cũ về Saudi Arabia.

Dailymail dẫn nguồn tin từ Marca cho biết Ronaldo không muốn Casemiro gia nhập Inter Miami, nơi Lionel Messi đang thi đấu. Thay vào đó, anh kỳ vọng tái hợp tiền vệ 34 tuổi trong dự án tại Trung Đông.

Casemiro xác nhận mùa giải này sẽ là mùa cuối cùng tại Manchester United. CLB không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trong hợp đồng, nhằm giảm tải quỹ lương khi anh đang nhận mức đãi ngộ lên tới 375.000 bảng mỗi tuần.

Inter Miami là một trong những điểm đến tiềm năng. Đội bóng do David Beckham đồng sở hữu đã tiếp cận Casemiro, với tham vọng đưa anh về đá cặp cùng Messi. Đây cũng là phương án nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Sergio Busquets để lại sau khi giải nghệ.

Dù vậy, rào cản lớn nằm ở tài chính. Mức lương của Casemiro vượt quá giới hạn của MLS, buộc Inter Miami phải tìm phương án điều chỉnh nếu muốn hoàn tất thương vụ.

Trong khi đó, Saudi Arabia lại mang đến lựa chọn hấp dẫn hơn về mặt thu nhập. Ronaldo được cho là xem Casemiro là mảnh ghép quan trọng để nâng tầm Al Nassr. Hai cầu thủ từng có giai đoạn thành công rực rỡ tại Real Madrid, cùng giành nhiều danh hiệu lớn.

Phong độ của Casemiro mùa này vẫn ổn định. Anh ghi 7 bàn sau 30 trận, cho thấy vai trò quan trọng dù đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp đỉnh cao.

Quyết định cuối cùng của Casemiro sẽ không chỉ là lựa chọn điểm đến, mà còn định hình chương tiếp theo trong sự nghiệp. Nếu sang Mỹ, anh có cơ hội hiếm hoi sát cánh cùng cả Ronaldo lẫn Messi. Nhưng nếu chọn Saudi Arabia, yếu tố tài chính và sự quen thuộc có thể trở thành lợi thế quyết định.

Giá trị của Casemiro trên thị trường chuyển nhượng tiếp tục trượt dài theo thời gian do tuổi cao và thể trạng giảm sút.

33:1991 hôm qua

Lộ diện bến đỗ mới của Casemiro

Inter Miami quyết tâm chiêu mộ Casemiro khi gửi lời đề nghị đầu tiên tới người đại diện của tiền vệ thuộc biên chế MU.

16:00 29/3/2026

MU đẩy mạnh kế hoạch tìm người thay Casemiro

MU tiếp cận Mateus Fernandes bằng những cuộc trao đổi ban đầu, trong bối cảnh West Ham có nguy cơ mất người nếu xuống hạng.

06:43 29/3/2026

Bàn thắng thứ 900 của Messi Sáng 19/3, Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số khi Inter Miami đối đầu Nashville thuộc lượt về vòng 1/8 cúp các Câu lạc bộ Concacaf.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Xuan Son dem co bung an mung hinh anh

Xuân Son đếm cơ bụng ăn mừng

12 phút trước 20:20 31/3/2026

0

Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son có màn ăn mừng độc đáo khi ghi bàn ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Hot girl Lao gay chu y khi co vu tuyen Viet Nam hinh anh

Hot girl Lào gây chú ý khi cổ vũ tuyển Việt Nam

14 phút trước 20:18 31/3/2026

0

Sự xuất hiện của Maysaa Phanthabouasy tại sân Thiên Trường tối 31/3 trở thành điểm nhấn thú vị trước trận Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

CDV Malaysia buc xuc hinh anh

CĐV Malaysia bức xúc

45 phút trước 19:46 31/3/2026

0

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, các CĐV Malaysia giăng biểu ngữ phản đối liên quan đến vấn đề nhập tịch gây tranh cãi của đội tuyển nước này thời gian qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý