Ronaldo ngăn Casemiro nhập đội với Messi

Cristiano Ronaldo được cho là đang thuyết phục Casemiro sang Saudi Arabia thay vì gia nhập Inter Miami của Lionel Messi sau khi rời Manchester United.

Ronaldo và Casemiro là đồng đội tại Real Madrid và MU.

Tương lai của Casemiro trở thành tâm điểm chú ý khi tiền vệ người Brazil chuẩn bị chia tay Manchester United vào cuối mùa giải. Trong bối cảnh đó, Cristiano Ronaldo được cho là đã trực tiếp vào cuộc nhằm lôi kéo người đồng đội cũ về Saudi Arabia.

Dailymail dẫn nguồn tin từ Marca cho biết Ronaldo không muốn Casemiro gia nhập Inter Miami, nơi Lionel Messi đang thi đấu. Thay vào đó, anh kỳ vọng tái hợp tiền vệ 34 tuổi trong dự án tại Trung Đông.

Casemiro xác nhận mùa giải này sẽ là mùa cuối cùng tại Manchester United. CLB không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trong hợp đồng, nhằm giảm tải quỹ lương khi anh đang nhận mức đãi ngộ lên tới 375.000 bảng mỗi tuần.

Inter Miami là một trong những điểm đến tiềm năng. Đội bóng do David Beckham đồng sở hữu đã tiếp cận Casemiro, với tham vọng đưa anh về đá cặp cùng Messi. Đây cũng là phương án nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Sergio Busquets để lại sau khi giải nghệ.

Dù vậy, rào cản lớn nằm ở tài chính. Mức lương của Casemiro vượt quá giới hạn của MLS, buộc Inter Miami phải tìm phương án điều chỉnh nếu muốn hoàn tất thương vụ.

Trong khi đó, Saudi Arabia lại mang đến lựa chọn hấp dẫn hơn về mặt thu nhập. Ronaldo được cho là xem Casemiro là mảnh ghép quan trọng để nâng tầm Al Nassr. Hai cầu thủ từng có giai đoạn thành công rực rỡ tại Real Madrid, cùng giành nhiều danh hiệu lớn.

Phong độ của Casemiro mùa này vẫn ổn định. Anh ghi 7 bàn sau 30 trận, cho thấy vai trò quan trọng dù đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp đỉnh cao.

Quyết định cuối cùng của Casemiro sẽ không chỉ là lựa chọn điểm đến, mà còn định hình chương tiếp theo trong sự nghiệp. Nếu sang Mỹ, anh có cơ hội hiếm hoi sát cánh cùng cả Ronaldo lẫn Messi. Nhưng nếu chọn Saudi Arabia, yếu tố tài chính và sự quen thuộc có thể trở thành lợi thế quyết định.

