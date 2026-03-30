Mức giá của Casemiro

Giá trị của Casemiro trên thị trường chuyển nhượng tiếp tục trượt dài theo thời gian do tuổi cao và thể trạng giảm sút.

Casemiro hiện được định giá 8 triệu euro.

Theo cập nhật mới nhất từ Transfermarkt, tiền vệ người Brazil được định giá dưới 10 triệu euro. Hiện giá trị thị trường của Casemiro chỉ còn 8 triệu euro, mức thấp kỷ lục so với cột mốc đỉnh cao 80 triệu euro vào năm 2020.

Biểu đồ giá trị cho thấy đường cong đi xuống rõ rệt. Sau khi rời Real Madrid và gia nhập MU vào hè 2022 với giá 70 triệu euro, Casemiro chỉ có duy nhất một lần tăng giá ngắn hạn, từ 40 lên 50 triệu euro. Kể từ đó, giá trị của anh giảm liên tục do ảnh hưởng của tuổi tác và thể trạng.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Casemiro là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới, góp công giúp Real Madrid thống trị La Liga và Champions League. Đáng chú ý, anh từng được Real chiêu mộ chỉ với 6 triệu euro, trước khi bán lại cho MU với mức giá hơn 10 lần. Đây là thương vụ siêu lợi nhuận tại Bernabeu.

Dù giá trị sụt giảm, Casemiro vẫn cho thấy đẳng cấp ở mùa giải này. Tuy nhiên, tương lai của anh tại Old Trafford khép lại. Đôi bên đạt thỏa thuận hủy điều khoản gia hạn tự động, giúp "Quỷ đỏ" tránh trả mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần thêm một mùa giải.

Ở tuổi 34, Casemiro được cho là cân nhắc sang MLS, với điểm đến tiềm năng là Inter Miami và sát cánh cùng Lionel Messi. Kinh nghiệm và khả năng điều tiết tuyến giữa của tiền vệ người Brazil được đánh giá phù hợp với hệ thống mà HLV Javier Mascherano xây dựng.

Từ đỉnh cao 80 triệu euro đến mốc 8 triệu euro hiện tại, giá trị của Casemiro phản ánh rõ quy luật khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Ở đó, thời gian luôn là đối thủ lớn nhất với mọi cầu thủ.

