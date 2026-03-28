Casemiro rời MU

Tiền vệ người Brazil khẳng định không thay đổi kế hoạch chia tay MU sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Casemiro chắc chắn rời MU hè này.

Casemiro chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi đồn đoán liên quan đến tương lai tại MU. Chia sẻ với The Athletic, tiền vệ người Brazil khẳng định anh sẽ rời CLB vào mùa hè 2026, đúng như kế hoạch công bố từ tháng 1.

"Những trận đấu cuối cùng của tôi tại Manchester United sẽ rất xúc động", Casemiro nhấn mạnh. Đó không chỉ là lời chia tay, mà còn là sự xác nhận rõ ràng từ tiền vệ người Brazil về việc không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Quyết định trên đồng nghĩa MU không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trong hợp đồng của Casemiro. Cựu tiền vệ Real Madrid sẽ rời đi theo dạng tự do từ tháng 6, khép lại hành trình đáng nhớ tại Premier League.

Ở thời điểm hiện tại, Casemiro không còn duy trì được nền tảng thể lực như giai đoạn đỉnh cao, nhưng giá trị không nằm hoàn toàn ở đó. Kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu, sự quyết đoán và vai trò thủ lĩnh là những yếu tố khó thay thế.

Chính vì vậy, bài toán dành cho "Quỷ đỏ" không đơn thuần là tìm một tiền vệ phòng ngự mới. Họ cần một phương án có thể tái tạo cấu trúc tuyến giữa, điều mà Casemiro là trung tâm.

Việc tiền vệ người Brazil ra đi không gây bất ngờ, nhưng cách anh khẳng định lập trường cho thấy sự dứt khoát. Còn với MU, đây là điểm khởi đầu cho một cuộc tái thiết lớn ở khu trung tuyến.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD