Casemiro rời MU

  • Thứ bảy, 28/3/2026 20:31 (GMT+7)
Tiền vệ người Brazil khẳng định không thay đổi kế hoạch chia tay MU sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Casemiro chắc chắn rời MU hè này.

Casemiro chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi đồn đoán liên quan đến tương lai tại MU. Chia sẻ với The Athletic, tiền vệ người Brazil khẳng định anh sẽ rời CLB vào mùa hè 2026, đúng như kế hoạch công bố từ tháng 1.

"Những trận đấu cuối cùng của tôi tại Manchester United sẽ rất xúc động", Casemiro nhấn mạnh. Đó không chỉ là lời chia tay, mà còn là sự xác nhận rõ ràng từ tiền vệ người Brazil về việc không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Quyết định trên đồng nghĩa MU không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trong hợp đồng của Casemiro. Cựu tiền vệ Real Madrid sẽ rời đi theo dạng tự do từ tháng 6, khép lại hành trình đáng nhớ tại Premier League.

Ở thời điểm hiện tại, Casemiro không còn duy trì được nền tảng thể lực như giai đoạn đỉnh cao, nhưng giá trị không nằm hoàn toàn ở đó. Kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu, sự quyết đoán và vai trò thủ lĩnh là những yếu tố khó thay thế.

Chính vì vậy, bài toán dành cho "Quỷ đỏ" không đơn thuần là tìm một tiền vệ phòng ngự mới. Họ cần một phương án có thể tái tạo cấu trúc tuyến giữa, điều mà Casemiro là trung tâm.

Việc tiền vệ người Brazil ra đi không gây bất ngờ, nhưng cách anh khẳng định lập trường cho thấy sự dứt khoát. Còn với MU, đây là điểm khởi đầu cho một cuộc tái thiết lớn ở khu trung tuyến.

Động thái đáng chú ý của Casemiro

Casemiro và Manchester United thống nhất loại bỏ điều khoản gia hạn tự động, mở đường cho cuộc chia tay sau mùa giải này.

8 mục tiêu trong danh sách rút gọn của MU

Manchester United chuẩn bị kỳ chuyển nhượng lớn với 8 mục tiêu trọng điểm, trong đó ưu tiên hàng đầu là thay thế Casemiro và làm mới tuyến giữa.

16:55 26/3/2026

Bến đỗ ưa thích của Casemiro sau MU

Casemiro cân nhắc sang Mỹ thi đấu khi Inter Miami bắt đầu tiếp cận, trong bối cảnh anh chuẩn bị chia tay Manchester United.

06:23 26/3/2026

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Casemiro The Athletic Manchester United MU Brazil

    Đọc tiếp

    MU rong cua mua Tonali hinh anh

    MU rộng cửa mua Tonali

    14 phút trước 21:04 28/3/2026

    0

    MU đang nắm lợi thế trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali so với đối thủ cùng thành phố là Man City.

    Wharton duoc san don hinh anh

    Wharton được săn đón

    15 phút trước 21:02 28/3/2026

    0

    Tiền vệ Adam Wharton được cho là sẵn sàng chia tay Crystal Palace, mở ra cơ hội cho Real Madrid và MU.

    Endrick lac nhip o tuyen Brazil hinh anh

    Endrick lạc nhịp ở tuyển Brazil

    42 phút trước 20:35 28/3/2026

    0

    Không được sử dụng trước Pháp, Endrick tụt lại trong cuộc đua giành vị trí trên hàng công tuyển Brazil trước thềm World Cup.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

