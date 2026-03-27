Động thái đáng chú ý của Casemiro

  • Thứ sáu, 27/3/2026 11:11 (GMT+7)
Casemiro và Manchester United thống nhất loại bỏ điều khoản gia hạn tự động, mở đường cho cuộc chia tay sau mùa giải này.

Casemiro chủ động gỡ vướng mắc cho MU.

Theo thỏa thuận ban đầu, hợp đồng của Casemiro sẽ tự động gia hạn thêm một năm nếu anh đạt 35 lần đá chính trong mùa.

Ở thời điểm hiện tại, tiền vệ người Brazil đã có 28 trận đá chính và vẫn còn 7 trận phía trước. Điều đó đồng nghĩa khả năng kích hoạt điều khoản là hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Tuy nhiên, cả Casemiro và Manchester United đạt được thống nhất từ sớm để loại bỏ điều khoản này. Quyết định được đưa ra sau các cuộc trao đổi nội bộ, nhằm tránh việc đội bóng rơi vào thế khó trong giai đoạn cuối mùa.

Nếu điều khoản vẫn còn hiệu lực, ban huấn luyện có thể buộc phải tính toán nhân sự theo hướng hạn chế sử dụng Casemiro, nhằm tránh việc hợp đồng tự động gia hạn ngoài kế hoạch. Điều này đặc biệt nhạy cảm khi đội bóng đang cạnh tranh vị trí trong top 4.

HLV tạm quyền Michael Carrick vì thế cũng được giải tỏa áp lực. Ông có thể sử dụng Casemiro theo đúng nhu cầu chuyên môn, thay vì phải cân nhắc các yếu tố hợp đồng. Đây là chi tiết quan trọng trong bối cảnh MU đang duy trì phong độ ổn định ở giai đoạn nước rút.

Trước đó, Casemiro xác nhận sẽ rời đội vào cuối mùa, sau khi được thông báo không nằm trong kế hoạch dài hạn. Dù vậy, tiền vệ này vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi đồng ý gỡ bỏ điều khoản có lợi cho cá nhân.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự hồi sinh rõ rệt của cựu sao Real Madrid. Anh ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo, đồng thời duy trì chuỗi 14 trận đá chính liên tiếp.

Dù nhận được sự ủng hộ trở lại từ người hâm mộ, quyết định chia tay vẫn không thay đổi. Casemiro được cho là đang tiến gần đến việc tìm bến đỗ mới, khép lại hành trình tại Old Trafford theo cách rõ ràng và không để lại hệ lụy cho đội bóng.

8 mục tiêu trong danh sách rút gọn của MU

Manchester United chuẩn bị kỳ chuyển nhượng lớn với 8 mục tiêu trọng điểm, trong đó ưu tiên hàng đầu là thay thế Casemiro và làm mới tuyến giữa.

19 giờ trước

Bến đỗ ưa thích của Casemiro sau MU

Casemiro cân nhắc sang Mỹ thi đấu khi Inter Miami bắt đầu tiếp cận, trong bối cảnh anh chuẩn bị chia tay Manchester United.

29:1756 hôm qua

MU chốt 3 cái tên thay Casemiro

MU xác định rõ ưu tiên nâng cấp tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro sẽ chia tay sân Old Trafford trong hè 2026.

42:2528 hôm qua

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Casemiro MU Manchester United Premier League

    MU co ke hoach tao bao voi Rashford hinh anh

    MU có kế hoạch táo bạo với Rashford

    26 phút trước 11:13 27/3/2026

    0

    MU được cho là sẵn sàng bán tiền đạo Marcus Rashford cho các đối thủ Premier League, trong lúc chờ động thái chính thức từ Barcelona.

    Vinicius chua du tam thay Neymar? hinh anh

    Vinicius chưa đủ tầm thay Neymar?

    28 phút trước 11:11 27/3/2026

    0

    Sức ép đang gia tăng với HLV Carlo Ancelotti khi làn sóng người hâm mộ Brazil liên tục kêu gọi sự trở lại của Neymar.

