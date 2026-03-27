Động thái đáng chú ý của Casemiro

Casemiro và Manchester United thống nhất loại bỏ điều khoản gia hạn tự động, mở đường cho cuộc chia tay sau mùa giải này.

Casemiro chủ động gỡ vướng mắc cho MU.

Theo thỏa thuận ban đầu, hợp đồng của Casemiro sẽ tự động gia hạn thêm một năm nếu anh đạt 35 lần đá chính trong mùa.

Ở thời điểm hiện tại, tiền vệ người Brazil đã có 28 trận đá chính và vẫn còn 7 trận phía trước. Điều đó đồng nghĩa khả năng kích hoạt điều khoản là hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Tuy nhiên, cả Casemiro và Manchester United đạt được thống nhất từ sớm để loại bỏ điều khoản này. Quyết định được đưa ra sau các cuộc trao đổi nội bộ, nhằm tránh việc đội bóng rơi vào thế khó trong giai đoạn cuối mùa.

Nếu điều khoản vẫn còn hiệu lực, ban huấn luyện có thể buộc phải tính toán nhân sự theo hướng hạn chế sử dụng Casemiro, nhằm tránh việc hợp đồng tự động gia hạn ngoài kế hoạch. Điều này đặc biệt nhạy cảm khi đội bóng đang cạnh tranh vị trí trong top 4.

HLV tạm quyền Michael Carrick vì thế cũng được giải tỏa áp lực. Ông có thể sử dụng Casemiro theo đúng nhu cầu chuyên môn, thay vì phải cân nhắc các yếu tố hợp đồng. Đây là chi tiết quan trọng trong bối cảnh MU đang duy trì phong độ ổn định ở giai đoạn nước rút.

Trước đó, Casemiro xác nhận sẽ rời đội vào cuối mùa, sau khi được thông báo không nằm trong kế hoạch dài hạn. Dù vậy, tiền vệ này vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi đồng ý gỡ bỏ điều khoản có lợi cho cá nhân.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự hồi sinh rõ rệt của cựu sao Real Madrid. Anh ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo, đồng thời duy trì chuỗi 14 trận đá chính liên tiếp.

Dù nhận được sự ủng hộ trở lại từ người hâm mộ, quyết định chia tay vẫn không thay đổi. Casemiro được cho là đang tiến gần đến việc tìm bến đỗ mới, khép lại hành trình tại Old Trafford theo cách rõ ràng và không để lại hệ lụy cho đội bóng.

