8 mục tiêu trong danh sách rút gọn của MU

Manchester United chuẩn bị kỳ chuyển nhượng lớn với 8 mục tiêu trọng điểm, trong đó ưu tiên hàng đầu là thay thế Casemiro và làm mới tuyến giữa.

Manchester United đang lên kế hoạch cho một mùa hè bận rộn nhằm tái cấu trúc đội hình. Trọng tâm của chiến lược là tuyến giữa, nơi Casemiro dự kiến rời Old Trafford khi mùa giải khép lại.

Theo Sky Sports, MU ưu tiên chiêu mộ Carlos Baleba của Brighton. Tiền vệ 22 tuổi được xem là phương án thay thế trực tiếp cho Casemiro. Dù từng thất bại trong việc tiếp cận, đội chủ sân Old Trafford tin rằng thương vụ giờ khả thi hơn khi mức định giá có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, MU cần một tiền vệ có khả năng sáng tạo. Elliot Anderson của Nottingham Forest là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, thương vụ này không dễ khi Manchester City cũng theo sát cầu thủ đa năng này.

Trong trường hợp các mục tiêu chính không thành công, MU chuẩn bị phương án dự phòng. Joao Gomes của Wolves được đánh giá là lựa chọn hợp lý về chi phí, nhất là khi đội bóng này đối mặt nguy cơ xuống hạng. Adam Wharton của Crystal Palace cũng nằm trong danh sách nhờ tiềm năng phát triển dài hạn.

Trên hàng công, MU chuyển hướng sang Yan Diomande của RB Leipzig. Cầu thủ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà gây ấn tượng mạnh với 10 bàn và 7 kiến tạo mùa này. Anh phù hợp với mẫu tiền đạo cánh phải mà đội bóng còn thiếu. Ngoài ra, Iliman Ndiaye của Everton cũng được theo dõi sau chuỗi phong độ tích cực.

Ở hàng thủ, bài toán hậu vệ trái tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Lewis Hall của Newcastle là mục tiêu số một. Cầu thủ này vừa được triệu tập lên tuyển Anh và được xem là phương án cạnh tranh trực tiếp với Luke Shaw.

Trong khi đó, Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt là lựa chọn dự phòng, sau mùa giải đóng góp 8 bàn thắng và kiến tạo.

Ban lãnh đạo MU muốn đẩy nhanh tiến độ đàm phán để tránh việc giá cầu thủ tăng cao khi thị trường sôi động, đặc biệt sau World Cup.

Trước mắt, MU vẫn cần duy trì phong độ ở giai đoạn cuối mùa. Đội bóng đang đứng thứ 3 với 55 điểm, hơn Aston Villa 1 điểm và hơn Liverpool 6 điểm. Tấm vé dự Champions League là mục tiêu tối thiểu trước khi bước vào cuộc cải tổ lớn.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD