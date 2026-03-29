Casemiro đắt hàng

  • Chủ nhật, 29/3/2026 00:01 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Tiền vệ Casemiro được nhiều đội bóng quan tâm sau khi xác định sẽ chia tay MU vào hè 2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo MU không thay đổi quyết định, bất chấp phong độ ấn tượng của Casemiro thời gian gần đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, "Quỷ đỏ" thi đấu khởi sắc, vươn lên vị trí thứ 3 tại Premier League.

Casemiro là nhân tố nổi bật trong chuỗi trận thăng hoa đó. Anh thậm chí còn ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, làm dấy lên ý kiến kêu gọi giữ chân. Có thông tin cho rằng MU cân nhắc nối lại đàm phán, tin tưởng cựu sao Real Madrid đủ sức chơi ở đẳng cấp cao.

Tuy nhiên, cuộc thương thảo chưa bao giờ diễn ra. Quyết định chia tay là thỏa thuận chung giữa đôi bên. "Casemiro sẽ rời đi theo dạng tự do. Đây là thời điểm thích hợp để cả 2 hướng tới tương lai mới", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Đáng chú ý, hàng loạt lời đề nghị được gửi đến Casemiro, trải dài từ MLS với LA Galaxy và Inter Miami, cho tới các CLB giàu tiềm lực tại Saudi Arabia. Bên cạnh đó, một số đội bóng châu Âu cũng nhập cuộc, dù rào cản lớn nhất vẫn là mức lương cao của cựu sao Real Madrid.

Với MU, sự ra đi này giúp CLB giảm tải đáng kể quỹ lương, đồng thời mở đường cho kế hoạch tái thiết tuyến giữa. Những cái tên như Sandro Tonali (Newcastle), Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Adam Wharton (Crystal Palace) đang nằm trong danh sách thay thế tiềm năng.

Ngược lại, tiền vệ người Brazil cân nhắc kỹ lưỡng tương lai. Anh sẽ tham khảo ý kiến gia đình và người đại diện để lựa chọn bến đỗ phù hợp, không chỉ về chuyên môn mà còn ở khía cạnh cuộc sống lâu dài.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

