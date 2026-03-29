Lộ diện bến đỗ mới của Casemiro

Inter Miami quyết tâm chiêu mộ Casemiro khi gửi lời đề nghị đầu tiên tới người đại diện của tiền vệ thuộc biên chế MU.

Casemiro bắt đầu cân nhắc bến đỗ mới.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận đội bóng của David Beckham muốn tạo nên một "bom tấn" tiếp theo tại MLS. Do đó, Inter Miami lên kế hoạch đưa ngôi sao người Brazil sang Mỹ thi đấu ngay trong mùa hè 2026.

Casemiro cởi mở với viễn cảnh gia nhập đội bóng bang Florida, khi anh có thể sát cánh cùng Lionel Messi. Khả năng kiểm soát tuyến giữa và kinh nghiệm đỉnh cao của tiền vệ 34 tuổi được đánh giá phù hợp với hệ thống chiến thuật mà HLV Javier Mascherano xây dựng. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng còn phụ thuộc lớn vào các điều khoản tài chính.

Inter Miami không phải là đội duy nhất theo đuổi Casemiro. Tiền vệ này hiện nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB châu Âu cũng như những đội bóng giàu tiềm lực tại Saudi Pro League. Dù vậy, cơ hội tái hợp trong môi trường ít áp lực hơn cùng Messi, cộng với sức hút từ cuộc sống tại Mỹ, có thể trở thành lợi thế lớn cho đại diện MLS.

Về phía MU, hành trình của Casemiro tại Old Trafford đang đi đến hồi kết. Bất chấp hồi sinh phong độ ở giai đoạn cuối mùa, cựu sao Real Madrid xác nhận quyết định ra đi. Anh chia sẻ bản thân tận hưởng quãng thời gian tại Manchester, nhưng thừa nhận những trận đấu cuối cùng sẽ mang nhiều cảm xúc.

Hai bên đạt được thỏa thuận dỡ bỏ điều khoản gia hạn tự động trong hợp đồng, vốn sẽ được kích hoạt nếu Casemiro đá chính 35 trận ở Premier League. Điều này giúp "Quỷ đỏ" tránh gánh mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần thêm 1 mùa giải nữa, đồng thời tạo điều kiện cho HLV Michael Carrick linh hoạt sử dụng nhân sự.

