MU đẩy mạnh kế hoạch tìm người thay Casemiro

  • Chủ nhật, 29/3/2026 06:43 (GMT+7)
MU tiếp cận Mateus Fernandes bằng những cuộc trao đổi ban đầu, trong bối cảnh West Ham có nguy cơ mất người nếu xuống hạng.

Mateus Fernandes là ngôi sao chơi ổn định trong màu áo West Ham.

Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Old Trafford tiến hành các cuộc trao đổi sơ bộ liên quan đến tiền vệ của West Ham. Những liên hệ hiện tại chủ yếu phục vụ mục tiêu đánh giá thị trường và định hình kế hoạch chuyển nhượng. Jason Wilcox cùng bộ phận tuyển trạch đang theo dõi nhiều cái tên, trong đó Fernandes nằm trong nhóm được phân tích dữ liệu kỹ lưỡng.

Mateus Fernandes nổi lên như điểm sáng hiếm hoi của West Ham mùa này. Trong bối cảnh đội bóng London vật lộn với cuộc đua trụ hạng, tiền vệ này vẫn duy trì phong độ ổn định và đóng vai trò trung tâm nơi tuyến giữa dưới thời HLV Nuno Espirito Santo.

Tuy nhiên, chính sự ổn định đó khiến tương lai của Fernandes trở nên bấp bênh. West Ham hiện kém nhóm an toàn một điểm. Nếu không trụ hạng, họ gần như không thể giữ chân các trụ cột. Ngay cả khi ở lại Premier League, áp lực tài chính và sức hút từ các đội bóng lớn vẫn có thể khiến họ phải cân nhắc bán người.

MU hiểu rõ cơ hội này. Fernandes được xếp cùng nhóm mục tiêu ở hàng tiền vệ để khỏa lấp khoảng trống do Casemiro để lại. Họ đều là mẫu tiền vệ có khả năng tranh chấp và hỗ trợ luân chuyển bóng, phù hợp với định hướng tái thiết tuyến.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, mọi thứ chỉ dừng ở mức tìm hiểu. Chưa có đề nghị chính thức nào được gửi tới West Ham. Đội bóng London từng chi khoảng 38 triệu bảng kèm phụ phí để chiêu mộ Fernandes và mức giá bán sẽ phụ thuộc lớn vào việc họ có trụ hạng hay không.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Đào Trần

Manchester United Mateus Fernandes Ben Jacobs Jason Wilcox Joao Gomes West Ham

