Bước ngoặt cho Rashford

Ferran Torres có thể trở thành chìa khóa giúp MU và Barcelona tháo gỡ những khó khăn trong thương vụ Marcus Rashford.

Barca cân nhắc phương án chia tay Torres để dọn đường đón Rashford.

Barcelona đang tìm cách giải quyết áp lực tài chính và Torres nổi lên như phương án khả thi. Theo truyền thông Anh, đội bóng xứ Catalonia chủ động tiếp cận MU, mở ra khả năng đàm phán xoay quanh tiền đạo người Tây Ban Nha.

Torres chơi không quá tệ. Anh ghi 16 bàn trên mọi đấu trường mùa này dưới thời HLV Hansi Flick. Tuy nhiên, trong bối cảnh Barcelona cần cân đối ngân sách và chuẩn bị cho các mục tiêu chuyển nhượng mới, việc bán Torres trở thành lựa chọn khả dĩ.

Với MU, đây là phương án đáng chú ý. Torres từng thi đấu tại Premier League trong màu áo Man City, hiểu rõ môi trường bóng đá Anh. Khả năng chơi linh hoạt trên hàng công giúp anh phù hợp với nhu cầu bổ sung nhân sự của đội chủ sân Old Trafford.

Điểm đáng chú ý nằm ở hiệu ứng dây chuyền. Việc Torres cập bến MU có thể mở đường cho những quyết định liên quan đến Rashford. Hiện thương vụ mua đứt Rashford của Barca chưa có nhiều chuyển biến do mức phí chuyển nhượng. Torres được kỳ vọng là chìa khoá để cả Barca và MU đều có được lợi ích mong muốn.

Ở chiều ngược lại, Barcelona cũng có thể tận dụng thương vụ để tái cấu trúc đội hình. Việc bán Torres giúp giảm quỹ lương và tạo thêm nguồn lực tài chính cho các mục tiêu khác.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD