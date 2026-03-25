Barca tìm ra cách để có Rashford

Barcelona sẵn sàng hy sinh Ferran Torres để mua đứt Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Vụ chuyển nhượng của Rashford chưa có hồi kết.

Barcelona đang lên kế hoạch cải tổ lực lượng nhằm giữ chân Marcus Rashford, trong bối cảnh Manchester United kiên quyết không chấp nhận thêm bất kỳ thỏa thuận cho mượn nào.

Rashford gia nhập đội bóng xứ Catalonia theo dạng cho mượn từ mùa hè và nhanh chóng tìm lại phong độ. Anh ghi 10 bàn, kiến tạo 13 lần sau 39 trận, qua đó trở lại đội hình đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Tuy nhiên, Barcelona buộc phải tìm phương án tài chính phù hợp nếu muốn giữ anh lâu dài.

Theo các nguồn tin, MU định giá Rashford khoảng 26 triệu bảng và chỉ chấp nhận bán đứt. Điều này khiến Barcelona phải tính đến việc bán cầu thủ để tạo ngân sách. Cái tên được đưa vào danh sách chuyển nhượng là Ferran Torres.

Torres gia nhập Barcelona năm 2022 nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng. Hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2027 và CLB không muốn rơi vào tình thế mất trắng trong tương lai. Việc bán Torres được xem là giải pháp trực tiếp để cân đối tài chính và dọn chỗ cho Rashford.

Ở chiều ngược lại, Rashford vẫn chưa thực sự chiếm vị trí chắc chắn trong hệ thống của Hansi Flick. Anh phải cạnh tranh với Raphinha và Lamine Yamal ở hai cánh. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn đánh giá cao khả năng thích nghi và tiềm năng đóng góp của tiền đạo người Anh.

Việc Joan Laporta tái đắc cử giúp củng cố định hướng của CLB, trong đó có việc giữ Rashford theo đề xuất từ Flick. Bản thân Rashford không giấu mong muốn ở lại. Anh gọi Barcelona là "nơi hạnh phúc" và khẳng định muốn tiếp tục chinh phục danh hiệu tại đây.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

