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Thể thao Võ thuật

Thất bại gây sốc tại sự kiện UFC ở Nhà Trắng

  • Thứ hai, 15/6/2026 12:59 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Trong lần đầu UFC được mang đến Nhà Trắng, Justin Gaethje có chiến thắng gây ngỡ ngàng trước Ilia Topuria, tay đấm đã bất bại 17 trận trước đây.

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Ilia Topuria bước ra đầy ngạo nghễ từ hành lang Nhà Trắng. Anh là tay đấm được đánh giá cao hơn hẳn với thành tích “độc cô cầu bại” trong 17 lần lên sàn MMA.
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Là tay đấm chủ nhà, Justin Gaethje bước ra sàn đấu từ Phòng Bầu Dục.

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Hiệp 1 và 2 nghiêng hẳn về phía Topuria. Những cú móc phải, đánh vào đầu, mạn sườn và lưng của anh uy hiếp Gaethje, nhưng như vậy là chưa đủ để quật ngã tay đấm 37 tuổi.
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Việc dồn sức trong hiệp 2 khiến Topuria gần như kiệt sức ở hiệp 3. Anh liên tiếp nhận đòn từ đại diện chủ nhà. Sau hiệp 4, bác sĩ không thể để võ sĩ người Gruzia tiếp tục thi đấu.
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Gaethje là người đầu tiên giành chiến thắng trước Topuria. Đã có nhiều võ sĩ không thể làm được việc đó, như Holloway, Oliveira. Vì vậy, chiến thắng này của Gaethje gây ngỡ ngàng với những người hâm mộ MMA.
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Với chiến thắng này, Gaethje trở thành chủ nhân của đai vô địch hạng nhẹ UFC.
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UFC Freedom 250 là sự kiện lịch sử, khi lồng bát giác lần đầu tiên được mang đến trước Nhà Trắng.

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Ngày 15/6 là sinh nhật của Tổng thống Donald Trump. Ông cũng có mặt để chủ trì sự kiện UFC này.

Topuria và Gaethje đại chiến tại UFC Freedom 250

UFC Freedom 250 quy tụ hai trận tranh đai tâm điểm giữa Ilia Topuria - Justin Gaethje và Alex Pereira - Ciryl Gane trong sự kiện đặc biệt diễn ra tại Nhà Trắng.

16:35 12/6/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Trần Lan

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