Topuria và Gaethje đại chiến tại UFC Freedom 250

UFC Freedom 250 quy tụ hai trận tranh đai tâm điểm giữa Ilia Topuria - Justin Gaethje và Alex Pereira - Ciryl Gane trong sự kiện đặc biệt diễn ra tại Nhà Trắng.

Ilia Topuria (trái) là ngôi sao của làng UFC.

UFC Freedom 250, một trong những sự kiện MMA được chờ đợi nhất năm 2026, sẽ diễn ra vào ngày 15/6 với tâm điểm là hai trận tranh đai quan trọng của UFC.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, UFC đưa lồng bát giác tới khuôn viên Nhà Trắng, biến bãi cỏ phía Nam thành địa điểm tổ chức một chương trình võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp.

Tâm điểm của đêm thi đấu là trận thống nhất đai hạng nhẹ giữa Ilia Topuria và Justin Gaethje.

Topuria bước vào trận đấu với thành tích toàn thắng 17 trận trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp. Võ sĩ mang biệt danh "El Matador" đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất UFC sau khi giành đai vô địch hạng nhẹ bằng chiến thắng trước Charles Oliveira.

Sở hữu nền tảng vật và nhu thuật vững chắc cùng khả năng đánh đứng hiệu quả, Topuria được đánh giá là một trong những võ sĩ toàn diện nhất UFC hiện nay.

Ở phía đối diện, Justin Gaethje tiếp tục đứng trước cơ hội chinh phục đỉnh cao của hạng nhẹ. Võ sĩ người Mỹ nổi tiếng với lối đánh áp sát giàu sức mạnh cùng khả năng tạo ra những trận đấu có cường độ cao.

Trong nhiều năm qua, Gaethje luôn là cái tên bảo chứng cho các màn so tài hấp dẫn. Với tư cách nhà vô địch tạm quyền, anh hướng tới mục tiêu thống nhất đai và củng cố vị thế trong lịch sử hạng cân này.

Bên cạnh trận đấu chính, sự chú ý còn đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Alex Pereira và Ciryl Gane ở trận tranh đai tạm thời hạng nặng.

Sau khi từng giành đai ở hạng trung và hạng dưới nặng, Pereira quyết định thử sức tại hạng cân cao nhất của UFC. Nếu đánh bại Gane, võ sĩ người Brazil sẽ tiến gần tới cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu khi trở thành nhà vô địch ở ba hạng cân khác nhau.

Tuy nhiên, Ciryl Gane là thử thách không dễ vượt qua. Võ sĩ người Pháp sở hữu bộ kỹ năng toàn diện, khả năng di chuyển linh hoạt cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở hạng nặng.

Ngoài hai trận tranh đai, UFC Freedom 250 còn có sự góp mặt của nhiều võ sĩ tên tuổi như Sean O'Malley, Michael Chandler, Diego Lopes, Bo Nickal và Mauricio Ruffy.

Theo lịch thi đấu, sự kiện sẽ được phát sóng từ 7h ngày 15/6. Với chất lượng chuyên môn cao cùng dàn võ sĩ hàng đầu UFC, Freedom 250 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện MMA đáng chú ý nhất năm 2026.