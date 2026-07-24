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Thể thao

Cái lắc đầu của thủ môn Timor Lester

  • Thứ sáu, 24/7/2026 21:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 24/7, thủ thành Dylan Jose Niski liên tiếp vào lưới nhặt bóng khi Timor-Leste chạm trán tuyển Việt Nam ở lượt trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026.

Thủ thành Dylan Jose Niski phải vào lưới nhặt bóng 5 lần trong hiệp một.

Ngay sau khi Nguyễn Đình Bắc hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 41, máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc Dylan Niski chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Gương mặt thất thần của thủ môn Timor-Leste phần nào phản ánh sự bất lực trước sức ép khủng khiếp từ hàng công tuyển Việt Nam.

Ngay ở phút thứ 7, Niski phải vào lưới nhặt bóng. Sau cú sút của Đình Bắc, bóng bật ra đúng vị trí của Đỗ Hoàng Hên, tạo điều kiện để tiền vệ mang áo số 10 dễ dàng dứt điểm từ cự ly gần, mở tỷ số cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Dù có một vài tình huống cứu thua sau đó, thủ thành 24 tuổi không thể ngăn cản sức tấn công dồn dập của nhà đương kim vô địch. Phút 33, Nguyễn Hoàng Đức tung đường chọc khe sắc lẹm để Đình Bắc thoát xuống, đánh bại Niski trong pha đối mặt, nhân đôi cách biệt.

Sai lầm đáng tiếc nhất của người gác đền Timor-Leste đến ở phút 41. Anh băng ra xử lý thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Hoàng Hên bình tĩnh cướp bóng rồi dứt điểm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ hai phút sau, Dylan Niski thêm một lần bất lực khi Đình Bắc cứa lòng hiểm hóc hoàn tất cú đúp.

Bi kịch của thủ môn Timor-Leste chưa dừng lại ở đó. Đúng vào phút 45, hàng thủ đội khách tiếp tục mắc sai lầm, tạo cơ hội để Nguyễn Xuân Son ghi tên mình lên bảng tỷ số, khép lại hiệp một với cách biệt 5 bàn.

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Minh Nghi

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