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Thể thao Thể thao Việt Nam

Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện thể thao là yêu cầu tất yếu

  • Thứ sáu, 24/7/2026 17:14 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định đổi mới, nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện là yêu cầu tất yếu với thể thao Việt Nam.

Sáng ngày 24/7, tại Hà Nội, Hội thảo “Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các sự kiện thể thao” đã được tổ chức bởi Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Natuh. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, các chuyên gia, doanh nghiệp...

Chia sẻ tại sự kiện, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định đổi mới công tác quản lý và tổ chức các sự kiện thể thao là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng xu thế hội nhập, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền TDTT hiện đại, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Đồng quan điểm ấy, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ cho rằng giá trị thực sự của một sự kiện thể thao không dừng lại khi tiếng còi chung cuộc vang lên hay khi các tấm huy chương được trao. Câu hỏi cốt lõi mà những người làm công tác quản lý trăn trở là: "Sau khi lễ bế mạc kết thúc, điều gì còn ở lại?".

Ông Thọ tin rằng nếu sau mỗi sự kiện, cộng đồng có thêm động lực tập luyện, người khuyết tật có thêm cơ hội hòa nhập, doanh nghiệp tìm thấy giá trị đồng hành và địa phương tạo ra động lực phát triển mới, thì đó mới là thành công đích thực và bền vững của thể thao.

Nội dung hội thảo xoay quanh 4 chuyên đề. Chuyên đề 1 về kỹ năng xây dựng đề án, kế hoạch trong lĩnh vực TDTT đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Chuyên đề 2 về truyền thông và Marketing số tại các sự kiện thể thao. Chuyên đề 3 về tư duy và kỹ năng sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Chuyên đề 4 về chuyển đổi số trong các hoạt động thể thao.

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Ủy ban Paralympic Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt Trần Đức Thọ Ủy ban Paralympic Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt Trần Đức Thọ

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