Đình Bắc lập hat-trick, Việt Nam thắng 7-0 ở trận ra quân ASEAN Cup

Tối 24/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik vùi dập Timor-Leste ở trận ra quân tại bảng A của ASEAN Cup 2026.

Những con số thống kê đủ để nói lên sự áp đảo tuyệt đối của nhà đương kim vô địch. Tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 60%, tung ra tới 23 cú sút, 10 lần đưa bóng đi trúng đích và ghi tới 7 bàn. Trong khi đó, thủ thành Lê Giang Patrik có một buổi tối nhàn nhã khi gần như không phải đối mặt với bất kỳ cú dứt điểm trúng khung thành nào từ Timor-Leste.

Đình Bắc có thể nghĩ về giải Vua phá lưới với hat-trick trước Timor-Leste. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc trở thành ngôi sao sáng nhất với cú hat-trick đầy ấn tượng, qua đó nâng thành tích lên 13 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ, đồng mở ra hy vọng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới giải Đông Nam Á.

Đỗ Hoàng Hên cũng để lại dấu ấn đậm nét bằng cú đúp, cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới của Liam Farrugia sau cú dứt điểm kỹ thuật của Nguyễn Quang Hải khép lại cơn mưa bàn thắng của tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Tuy nhiên, cái tên nổi bật nhất trên sân với nhiều người lại là Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình trở thành bộ não trong mọi đợt lên bóng của tuyển Việt Nam với những đường chuyền mở biên, chọc khe và điều tiết nhịp độ đầy tinh tế. Chính anh kiến tạo để Đình Bắc nhân đôi cách biệt, đồng thời liên tục kéo giãn hàng thủ Timor-Leste bằng nhãn quan chiến thuật xuất sắc.

Hầu hết những pha tấn công nguy hiểm của tuyển Việt Nam đều đi qua đôi chân của Hoàng Đức, người một lần nữa khẳng định vai trò nhạc trưởng không thể thay thế nơi tuyến giữa.

Tuyển Việt Nam quá mạnh so với Timor-Leste. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Chiến thắng tưng bừng không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho tuyển Việt Nam trước màn so tài với Singapore vào ngày 31/7. Khi các chân sút đều đạt phong độ và Hoàng Đức vẫn chơi thứ bóng đá đỉnh cao, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin vào hành trình bảo vệ ngôi vương của "Những chiến binh Sao Vàng".

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