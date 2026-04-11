Quyết định của MU về vị trí HLV trưởng

MU âm thầm để mắt tới Luis Enrique nhưng vẫn đặt trọn niềm tin vào Michael Carrick trong cuộc đua ổn định quyền lực trên băng ghế huấn luyện.

MU hài lòng với HLV tạm quyền Carrick.

Ban lãnh đạo MU được cho là dành sự ngưỡng mộ nhất định với HLV Luis Enrique, thậm chí xem ông như ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford trong tương lai. Tuy nhiên, mọi cuộc thảo luận mới chỉ dừng ở mức nội bộ và chưa có động thái cụ thể.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ý tưởng đưa Enrique về dẫn dắt đội bóng được đề cập trong một số cuộc trao đổi, song chưa phát triển thành kế hoạch chính thức.

Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford vẫn tiến hành quá trình đánh giá nội bộ nhằm lựa chọn HLV dài hạn cho mùa giải 2026/27. Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, khi CLB muốn cân nhắc kỹ lưỡng các phương án trước khi chốt hạ.

Về phần mình, Enrique toàn tâm toàn ý với công việc tại PSG. Ông cũng đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp, khiến khả năng rời đi trong ngắn hạn gần như không xảy ra.

Ở chiều ngược lại, MU hài lòng với những gì HLV tạm quyền Michael Carrick đang thể hiện. Kể từ khi tiếp quản đội bóng, Carrick giúp "Quỷ đỏ" duy trì vị trí cạnh tranh đáng kể tại Premier League, tạo nền tảng tích cực cho phần còn lại của mùa giải.

Bất chấp những đồn đoán, ưu tiên của MU lúc này là duy trì sự ổn định, đồng thời tiếp tục đặt niềm tin vào Carrick trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Đây được xem là bước đi thận trọng nhưng cần thiết trong bối cảnh đội bóng đang trong quá trình tái thiết.

Dàn cầu thủ rời MU sau mùa 2025/26 MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè với kế hoạch tái thiết mạnh mẽ, khi hàng loạt cầu thủ không còn phù hợp đứng trước khả năng rời Old Trafford.

