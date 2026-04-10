Bruno chỉ ra 'chìa khóa' giúp MU hồi sinh dưới thời Carrick

Đội trưởng MU nhấn mạnh sự thay đổi về tổ chức và tinh thần thi đấu là nền tảng cho màn lột xác gần đây.

Đội trưởng MU nhấn mạnh sự thay đổi về tổ chức và tinh thần thi đấu là nền tảng cho màn lột xác gần đây.

Bruno Fernandes lên tiếng lý giải sự chuyển biến tích cực của Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, đồng thời thẳng thắn so sánh với giai đoạn sa sút khi còn được dẫn dắt bởi Ruben Amorim.

MU hiện vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, thắng 7 trong 10 trận kể từ khi Carrick nắm quyền. Theo Bruno Fernandes, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sự gắn kết và khả năng thích nghi trong những thời điểm khó khăn.

“Carrick thay đổi một số con người, điều chỉnh vị trí và thử nghiệm nhiều hệ thống. Điều quan trọng là chúng tôi bắt đầu ghi bàn trở lại”, tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Anh cho biết dưới thời Amorim, MU không thiếu cơ hội nhưng lại thiếu hiệu quả. Đội cũng kiểm soát tốt khu vực cấm địa, song mỗi khi bị xuyên phá lại dễ dàng trả giá bằng bàn thua. Điều đó khiến sự ổn định không được duy trì.

Ngược lại, Carrick giúp đội bóng chơi chặt chẽ hơn. MU biết khi nào cần lùi sâu, khi nào phải chịu sức ép và quan trọng nhất là giữ được cự ly đội hình. “Chúng tôi hiểu có những thời điểm phải chịu đựng, đặc biệt khi không ở trạng thái tốt nhất”, Bruno nói thêm.

Tiền vệ 31 tuổi cũng đánh giá cao việc MU giành kết quả tốt ngay trong những trận lớn đầu tiên dưới thời Carrick. Những chiến thắng trước các đối thủ mạnh tạo ra niềm tin và giúp đội duy trì đà tiến.

“Các CLB lớn đôi khi cần biết cách chiến thắng, kể cả khi không chơi đẹp”, Bruno nhấn mạnh.

Ở cấp độ cá nhân, Bruno đang có mùa giải nổi bật với 8 bàn thắng và 16 kiến tạo tại Premier League. Anh là ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của PFA.

Khi được hỏi muốn thi đấu cùng huyền thoại nào của CLB, Fernandes gây bất ngờ khi chọn chính Carrick. Theo anh, cựu tiền vệ người Anh sở hữu khả năng chuyền bóng và kiểm soát nhịp độ lý tưởng cho một số 10.

Dưới thời Amorim, Fernandes từng phải chơi lùi sâu. Nhưng với Carrick, anh được trả lại vai trò sáng tạo trung tâm và nhanh chóng tìm lại phong độ.

Hợp đồng của Fernandes với MU còn một năm, kèm điều khoản giải phóng hơn 56 triệu bảng. Tiền vệ này từng nhận được sự quan tâm từ các CLB Saudi Arabia và có thể tiếp tục là mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng hè tới.