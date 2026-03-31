Bến đỗ trong mơ mở ra với Bruno Fernandes

Tiền vệ người Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes có cơ hội cạnh tranh danh hiệu và liên tục dự Champions League nếu rời MU.

PSG muốn có Bruno.

Theo Marca, Paris Saint-Germain đưa Bruno Fernandes vào tầm ngắm. Đội bóng thủ đô nước Pháp xem tiền vệ người Bồ Đào Nha là nhân tố then chốt để hoàn thiện đội hình đủ sức chinh phục danh hiệu.

Ở tuổi 31, Bruno vẫn duy trì phong độ đỉnh cao với khả năng sáng tạo, ghi bàn và dẫn dắt lối chơi. Anh không chỉ là trái tim nơi tuyến giữa của Manchester United, mà còn là thủ lĩnh tinh thần không thể thay thế.

Tuy nhiên, tương lai của Bruno tại Old Trafford đang trở nên khó đoán khi PSG phát hiện một điều khoản đặc biệt cho phép các đội bóng nước ngoài chiêu mộ anh với mức phí khoảng 57 triệu bảng, con số được xem là “món hời” so với giá trị thực tế của cầu thủ sinh năm 1994.

HLV Luis Enrique được cho là rất muốn bổ sung Bruno vào đội hình, kết hợp sức sáng tạo của anh cùng Vitinha và Joao Neves để tạo nên một tuyến giữa giàu kỹ thuật, linh hoạt và có khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội.

Dù phải cạnh tranh với những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia, PSG vẫn tự tin vào sức hút của dự án thể thao và cơ hội chinh phục Champions League. Trong khi đó, Manchester United đang nỗ lực giữ chân đội trưởng bằng các đề nghị gia hạn và tăng lương.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

