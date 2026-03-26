Kvaratskhelia có câu trả lời cho Arsenal

  • Thứ năm, 26/3/2026 16:50 (GMT+7)
Tương lai của Khvicha Kvaratskhelia gây chú ý khi Arsenal được cho là sớm tiếp cận ngôi sao thuộc biên chế PSG.

Theo The Independent, "Pháo thủ" xem xét khả năng gửi đề nghị chiêu mộ Kvaratskhelia nhằm gia tăng sức sáng tạo cho hàng công. Kvaratskhelia được đánh giá là mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao, yếu tố Arsenal đang tìm kiếm để hoàn thiện đội hình.

Nguồn tin khẳng định Kvaratskhelia cởi mở trước khả năng chuyển đến Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo không hề dễ dàng khi PSG xem ngôi sao người Georgia là gần như không thể bán, nhất là khi anh vẫn còn 3 năm trong hợp đồng.

Dù vậy, sự quan tâm từ Arsenal cho thấy sức hút lớn của Kvaratskhelia trên thị trường. Nếu CLB thành London thật sự nghiêm túc, đây hứa hẹn là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất vào hè 2026. Ngoài ra mức giá của cựu sao Napoli hứa hẹn có thể chạm mốc 100 triệu euro.

Gia nhập PSG với mức phí khoảng 70 triệu euro, Kvaratskhelia nhanh chóng khẳng định giá trị khi góp công lớn giúp đội bóng thủ đô nước Pháp giành cú đúp quốc nội, đồng thời chinh phục Champions League. Mùa này, cầu thủ 25 tuổi tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 12 bàn thắng và 7 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Arsenal và trọng trách gánh vác thể diện cho Ngoại hạng Anh Arsenal trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Ngoại hạng Anh tại đấu trường châu Âu, trong bối cảnh các đại diện còn lại lần lượt gây thất vọng.

Minh Nghi

