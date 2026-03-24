Arsenal tan hoang lực lượng

Chấn thương đầu gối của Gabriel Magalhaes sau chung kết Carabao Cup đẩy Arsenal vào thế khó trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Danh sách chấn thương của Arsenal có thêm Gabriel.

Arsenal bước vào đợt nghỉ FIFA Days với nhiều nỗi lo. Trung vệ Gabriel Magalhaes phải rút khỏi đội tuyển Brazil sau khi gặp vấn đề ở đầu gối trong trận thua Manchester City tại chung kết Carabao Cup.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Gabriel không đủ điều kiện góp mặt ở 2 trận giao hữu của Brazil với Pháp và Croatia. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cũng xác nhận thông tin, đồng thời cho biết sẽ không triệu tập người thay thế.

Với Arsenal, vấn đề trở nên nghiêm trọng. Gabriel là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của HLV Mikel Arteta. Sự vắng mặt của anh, nếu kéo dài, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng của đội bóng trong giai đoạn then chốt.

Đáng lo hơn, Gabriel không phải trường hợp duy nhất. William Saliba cũng rút khỏi đội tuyển Pháp vì chấn thương mắt cá, trong khi Eberechi Eze vắng mặt ở tuyển Anh do vấn đề cơ bắp. Viễn cảnh mất cùng lúc 2 trung vệ trụ cột là kịch bản mà Arsenal khó có thể lường trước.

Sau đợt FIFA Days tháng 3, Arsenal sẽ bước vào chuỗi trận quyết định gặp Southampton tại tứ kết FA Cup, trước khi chạm trán Sporting ở tứ kết Champions League. Tại Premier League, Arsenal tạo khoảng cách 9 điểm so với Man City, nhưng đá nhiều hơn 1 trận và còn màn đối đầu trực tiếp với đối thủ.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, thể trạng và chiều sâu đội hình sẽ đóng vai trò then chốt. Arsenal nắm lợi thế trong cuộc đua danh hiệu, nhưng chấn thương của Gabriel có thể trở thành bước ngoặt nếu không được kiểm soát kịp thời.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD