Viễn cảnh Flamini làm ông chủ Arsenal

Cựu tiền vệ Mathieu Flamini được cho là để ngỏ khả năng trở lại Arsenal với tham vọng làm chủ đội bóng.

Flamini giàu có sau khi giải nghệ.

Sau khi giải nghệ, Flamini xây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công trong lĩnh vực sinh hóa, trở thành một trong số ít cựu cầu thủ có nguồn thu lớn ngoài bóng đá.

Flamini là đồng sáng lập của GF Biochemicals từ năm 2008, cùng đối tác Pasquale Granata. Công ty này chuyên phát triển axit levulinic, một giải pháp thân thiện môi trường có thể thay thế các sản phẩm nguồn gốc dầu mỏ trong nhiều ngành công nghiệp.

Thị trường mà doanh nghiệp hướng tới được ước tính trị giá khoảng 20 tỷ USD , góp phần tạo nên hình ảnh Flamini như một doanh nhân tỷ phú. Hiện GF Biochemicals vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực, với nhà máy chính đặt tại Caserta (Italy).

Chính nền tảng tài chính và kinh nghiệm quản lý khiến người hâm mộ Arsenal kỳ vọng Flamini có thể trở lại CLB với tư cách nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu. Trong 2 giai đoạn khoác áo "Pháo thủ" (2004-2008 và 2013-2016), cựu tiền vệ người Pháp giành 3 FA Cup và 2 Community Shield, đồng thời để lại dấu ấn nhờ lối chơi máu lửa.

Flamini để ngỏ khả năng làm ông chủ Arsenal.

Tuy nhiên, khả năng Flamini trở thành ông chủ Arsenal hiện chỉ dừng ở mức ý tưởng. CLB Arsenal đang thuộc sở hữu của Stan Kroenke. Doanh nhân người Mỹ chưa từng phát tín hiệu muốn bán đội bóng.

Bản thân Flamini cũng thận trọng khi nói về viễn cảnh này. Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, anh chia sẻ: "Trong cuộc sống, không thể nói trước điều gì. Mọi thứ cần đến đúng thời điểm, đúng con người và đúng cơ hội".

Dù vậy, Flamini khẳng định mong muốn trở lại với bóng đá theo một cách khác. Anh cho rằng đây vẫn là thế giới thuộc về mình và sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo nếu tìm được môi trường phù hợp, khi bóng đá có thể tạo ra những giá trị tích cực.

Đáng chú ý, Flamini cũng bác bỏ các tin đồn về khối tài sản khổng lồ đủ để mua Arsenal, nhấn mạnh rằng giá trị thị trường của công ty không đồng nghĩa với số tiền cá nhân anh sở hữu.

