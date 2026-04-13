Màn chế nhạo Arsenal gây sốc của CĐV Man City

Một màn ăn mừng đầy tính khiêu khích từ CĐV Man City đã trở thành tâm điểm sau khi đội bóng của Pep Guardiola vùi dập Chelsea đêm 12/4.

Màn khiêu khích lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Ngay tại Stamford Bridge, Manchester City đánh bại Chelsea 3-0 ở vòng 32 Premier League, qua đó tiếp tục gây áp lực lớn lên Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Trước đó vào tối 11/4, "Pháo thủ" bị Bournemouth đánh bại với tỷ số 1-2 và để rơi rất nhiều lợi thế về điểm số trước Man City.

Chính vì vậy, nhiều NHM của "Pháo thủ" hy vọng Chelsea sẽ giành ít nhất một điểm trước Man City, qua đó góp phần lấy lại lợi thế cho Arsenal.

Nhưng Chelsea chỉ trụ vững trong hiệp một trước khi sụp đổ hoàn toàn sau giờ nghỉ. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Jeremy Doku ở phút 68 đã định đoạt trận đấu.

Khi máy quay hướng về khu khán đài đội khách, một CĐV Man City gây chú ý với hành động chế nhạo Arsenal. Người này cầm một chai nước có dán logo Arsenal lên và uống, ám chỉ thuật ngữ “bottled”.

Đây là cách nói quen thuộc để chỉ việc đánh rơi lợi thế trong giai đoạn quyết định, điều đã gắn với đội bóng của Mikel Arteta trong nhiều mùa gần đây.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng bình luận trái chiều. Tài khoản Jide Taiwo viết: "Giấc mơ vô địch của Arsenal đã tan vỡ hoàn toàn rồi", trong khi Luke Scott mỉa mai: "Chuẩn bị cho màn tự huỷ quen thuộc đi".

Một số CĐV tỏ ra bi quan về Arsenal, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ. Dù vậy, phản ứng chung cho thấy áp lực đang đè nặng lên đội bóng thành London.

Chiến thắng tại Stamford Bridge không chỉ giúp Man City duy trì phong độ lên cao trong cuộc đua vô địch, mà còn tạo ra lợi thế tâm lý rõ rệt.

Giờ đây, Arsenal chỉ còn hơn Man City 6 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Đồng thời hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 19/4 trong một trận đấu có tính chất quyết định cả mùa giải.

Với những diễn biến trong những trận đấu gần đây, nhiều CĐV trung lập có lí do để tin Arsenal sẽ một lần nữa hụt hơi và tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD