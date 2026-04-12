Arsenal có thể ‘lết’ về đích vì Manchester City bết bát chẳng kém

Cuộc đua đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Tuy nhiên, chức vô địch giờ phụ thuộc đội nào ít ngã hơn thay vì chạy nhanh hơn.

Arteta vừa trải qua cảm giác bị đấm vào mặt.

Khi mùa giải dần khép lại, những diễn biến trên sân cỏ lại mang đến vô số những kịch bản khó lường. Người hâm mộ đội bóng thủ đô London, Arsenal, vừa trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược. Tưởng chừng như chiến thắng thuyết phục trước đại diện Bồ Đào Nha là Sporting tại đấu trường Champions League sẽ khơi dậy bản lĩnh và sự tự tin của các cầu thủ, thì ngay lập tức, căn bệnh cũ lại tái phát khiến họ "rung chuông" liên tục.

Cú đấm đau vào mặt

Lần vấp ngã tối qua của thầy trò HLV Mikel Arteta thật khó để có thể tìm ra một lời bào chữa thỏa đáng. Đối thủ của họ chỉ là một Bournemouth nhỏ bé đang đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Quan trọng hơn, đội khách đã sớm trụ hạng thành công nên hoàn toàn cạn kiệt động lực thi đấu. Chuỗi 5 trận hòa liên tiếp trước đó là minh chứng rõ ràng cho thái độ thi đấu cầm chừng của họ. Thế nhưng, dù được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà tại Emirates, Arsenal vẫn trình diễn một bộ mặt bạc nhược và bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng.

Xuyên suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ chủ nhà liên tục rơi vào thế bị dẫn bàn. Ngay cả khi may mắn nhận được một quả phạt đền từ trên trời rơi xuống để quân bình tỷ số, sự yếu kém trong khâu phòng ngự đã khiến họ không thể tránh khỏi một kết quả cay đắng.

Những con số thống kê sau trận đấu đã lột tả rõ nét sự vô duyên và bế tắc của đội chủ nhà. Họ sở hữu quyền kiểm soát thế trận vượt trội, tung ra tới 15 cú dứt điểm, nhiều gấp đôi so với đối thủ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Arsenal cũng chạm mốc 2,32, vượt trội hoàn toàn so với đội khách. Dù nắm giữ mọi lợi thế trên giấy tờ, họ lại chỉ có đúng 1 lần đưa bóng vào lưới, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới 2 bàn một cách dễ dàng.

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, chính HLV Mikel Arteta cũng không giấu được sự thất vọng tột độ. Ông thừa nhận: "Thật sự rất thất vọng. Đây là một cú đấm cực mạnh vào mặt".

Câu nói này đã lột tả trọn vẹn nỗi đau và sự xấu hổ của vị HLV người Tây Ban Nha. Thà bị một đối thủ ngang tầm đánh bại còn đỡ phần ngượng ngùng, đằng này, Arsenal giống như một võ sĩ hạng nặng lại để một tay đấm hạng ruồi tung hai đòn chí mạng dẫn đến knock-out.

Sự kiên nhẫn của người hâm mộ dường như đã cạn kiệt. Những dòng yêu cầu đòi sa thải Arteta đã xuất hiện trên mạng xã hội ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Tuy nhiên, phản ứng giận dữ của các CĐV Arsenal có vẻ hơi sốt ruột và vội vã. Nỗi ám ảnh về những mùa giải trượt ngã ở chu kỳ buông đang che mờ đi một thực tế vô cùng lạc quan.

Đúng là đội bóng đang trải qua một giai đoạn sa sút phong độ, tạo ra nguy cơ bị đội bám đuổi Manchester City thu hẹp khoảng cách. Thế nhưng, kịch bản của mùa giải năm nay rất có thể sẽ mang một ngã rẽ hoàn toàn khác so với quá khứ.

Manchester City cũng bết bát

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ đối thủ trực tiếp của họ cũng đang ngập chìm trong hàng loạt những khó khăn riêng. Đội chủ sân Etihad không còn duy trì được hình ảnh của một cỗ máy bách chiến bách thắng như hai năm trước.

Sự sa sút của đoàn quân do HLV Pep Guardiola dẫn dắt thể hiện rõ trên mọi đấu trường. Họ vừa dễ dàng bị Real Madrid loại khỏi Champions League bằng một thế trận bạc nhược.

Ở mặt trận quốc nội, Manchester City cũng liên tục đánh rơi những điểm số vô cùng quý giá ở hai vòng đấu gần nhất. Việc để hai đội bóng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng là Nottingham Forest và West Ham cầm hòa, bất chấp việc luôn nắm giữ lợi thế dẫn bàn, đã cho thấy hệ thống của họ đang gặp trục trặc nghiêm trọng.

Cuộc làm khách trên sân của đối thủ khó chịu Chelsea hứa hẹn sẽ là một thử thách cực đại đối với tham vọng bám đuổi của họ.

Nhìn chung, cả Manchester City và Arsenal đều đang trải qua một chu kỳ đi xuống về mặt phong độ. Điểm khác biệt mang ý nghĩa sống còn là Arsenal vẫn đang nắm giữ một lợi thế vô cùng lớn.

Khoảng cách 9 điểm dẫn trước là một ranh giới khá an toàn, đặc biệt là khi chặng đường còn lại của mùa giải không còn dài (Arsenal còn 6 trận, Man City còn 8 trận). Với tình hình hiện tại, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các "Pháo thủ" lết được đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này, đơn giản là vì đối thủ lớn nhất của họ cũng đang thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt và rệu rã không kém.