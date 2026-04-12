Evra nói đúng về Arsenal?

Thất bại trước Bournemouth thêm một lần đặt dấu hỏi lớn: Arsenal có thực sự sẵn sàng bước qua “lời nguyền mùa sau”?

“Xem Arsenal cũng giống như xem Netflix vậy, bạn luôn chờ đợi mùa tiếp theo và tin tôi đi, mùa giải nào cũng sẽ như vậy...”. Nhận xét của Patrice Evra từng bị xem là mỉa mai quá đà. Nhưng sau cú ngã 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Premier League hôm 11/4, nó lại vang lên như một lời cảnh báo.

Arsenal không thua theo cách sụp đổ. Họ thua theo cách khiến người ta thất vọng nhất: chơi đủ tốt để nuôi hy vọng, nhưng không đủ sắc bén để kết liễu trận đấu. Một kịch bản lặp lại quá nhiều lần trong hành trình của đội bóng này.

Khi thế trận trượt khỏi tay

Hiệp một của Arsenal vẫn mang dáng dấp của một ứng viên vô địch. Họ kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình và biết cách tận dụng tình huống cố định.

Bàn gỡ hòa đến từ chấm phạt đền, sau một pha dàn xếp phạt góc quen thuộc. Viktor Gyökeres bước lên, giành quyền thực hiện và dứt điểm lạnh lùng. Đó là khoảnh khắc của bản lĩnh.

Nhưng bóng đá không được quyết định trong 45 phút.

Bước sang hiệp hai, Arsenal đánh mất sự liền mạch. Quyết định thay ba người cùng lúc của Mikel Arteta ở phút 54 trở thành bước ngoặt.

Không phải vì những cái tên vào sân kém chất lượng, mà vì sự kết nối bị phá vỡ. Nhịp chơi chậm lại. Các mảng miếng trở nên rời rạc.

Bournemouth không cần làm điều gì đặc biệt. Họ giữ cấu trúc, kiên nhẫn và chờ Arsenal tự mắc sai lầm. Khi cơ hội đến, họ trừng phạt ngay. Bàn thắng của Alex Scott là hệ quả của một pha phối hợp mạch lạc, thứ mà Arsenal không thể tạo ra trong hiệp hai.

Những con số phơi bày rõ vấn đề. Arsenal tạo ra 1,44 xG từ bóng chết, cao hơn tổng xG 1,2 của đối thủ. Nhưng từ bóng sống, họ chỉ đạt 0,19 xG, một con số đáng báo động trên sân nhà. Điều đó cho thấy họ phụ thuộc quá nhiều vào các kịch bản dàn dựng, trong khi thiếu ý tưởng khi trận đấu mở ra.

Cơ hội không phải không có. Gyökeres từng đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị. Sau đó, anh lại bỏ lỡ cơ hội rõ ràng khi thủ môn đối phương xử lý lỗi. Những khoảnh khắc như vậy chính là ranh giới giữa kẻ thách thức và nhà vô địch.

Đáng lo hơn, ở những phút cuối, Arsenal phải đẩy trung vệ Gabriel lên làm điểm tấn công. Khi một trung vệ trở thành phương án chủ lực, đó không còn là chiến thuật, mà là sự bế tắc.

Vẫn là câu chuyện “mùa sau”

Thất bại này chưa khiến Arsenal mất ngôi đầu. Khoảng cách 9 điểm vẫn còn. Nhưng trong cuộc đua với Manchester City, lợi thế đó mong manh hơn vẻ bề ngoài.

Vấn đề không nằm ở điểm số, mà nằm ở phản ứng khi chịu áp lực. Arsenal không sụp đổ hoàn toàn, nhưng cũng không đủ lạnh lùng để vượt qua thời điểm quyết định. Họ tồn tại trong trạng thái lưng chừng: đủ tốt để cạnh tranh, nhưng chưa đủ bản lĩnh để kết thúc.

Đó chính là điều khiến nhận xét của Evra trở nên đáng suy ngẫm. Arsenal luôn mang lại cảm giác “chờ đợi mùa sau”. Họ xây dựng hy vọng, rồi để nó trôi đi vào thời khắc quan trọng.

Trận thua Bournemouth là một ví dụ điển hình. Arsenal không bị áp đảo. Họ cũng không thiếu cơ hội. Nhưng họ thiếu thứ quan trọng nhất: khả năng kiểm soát trận đấu khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Có thể gọi đây là một Arsenal kiểu “Schrödinger”: vừa sống, vừa chết, tùy thuộc vào khoảnh khắc. Khi bóng chết, họ nguy hiểm. Khi trận đấu mở ra, họ mất phương hướng.

Cuộc đua vẫn còn. Nhưng nếu Manchester City - đá ít hơn 2 trận - duy trì mạch thắng, khoảng cách 9 điểm sẽ nhanh chóng bị san lấp. Khi đó, Arsenal sẽ phải đối mặt với áp lực mà họ chưa từng vượt qua trong nhiều năm.

Muốn vô địch, bạn không chỉ cần cấu trúc hay tinh thần. Bạn cần sự sắc lạnh ở những thời điểm quyết định. Arsenal, cho đến lúc này, vẫn chưa chứng minh được điều đó.

Và vì thế, câu hỏi đặt ra không còn là họ có đủ tốt hay không. Mà là: liệu Evra có đang nói đúng?

