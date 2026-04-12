Arsenal cấm nhân viên Bournemouth ăn mừng

  • Chủ nhật, 12/4/2026 05:27 (GMT+7)
Chiến thắng 2-1 của Bournemouth trước Arsenal không chỉ gây chấn động Premier League mà còn kéo theo tranh cãi khi các chuyên viên đội khách ăn mừng trên khán đài.

Tối 11/4, trận thua trên sân Emirates ở vòng 32 Premier League khiến Arsenal chịu cú đánh mạnh trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, những tranh cãi sau trận không chỉ ở diễn biến trên sân mà còn lan tới khán đài.

Ba chuyên viên phân tích của Bournemouth bị yêu cầu trở lại chỗ ngồi sau khi ăn mừng quá khích, khiến nhiều CĐV chủ nhà nổi giận.

Theo ghi nhận, nhóm này làm việc tại khán đài báo chí và chỉ được rời đi sau khoảng 10 phút kể từ khi trận đấu kết thúc, khi tình hình đã hạ nhiệt. Một số CĐV Arsenal không giữ được bình tĩnh, liên tục chỉ trích hành vi của họ.

"Các anh thật đáng xấu hổ", một người nói. Người khác bức xúc: "Chúng tôi bỏ tiền đến sân, còn bị yêu cầu ngồi xuống để không che tầm nhìn, rồi các anh lại ăn mừng kiểu đó".

Sự việc một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về việc các chuyên viên phân tích ăn mừng trong trận đấu. Năm 2023, Arsenal và Aston Villa từng bị FA xử lý sau một vụ xô xát tương tự giữa các thành viên ban huấn luyện.

Trên sân, Bournemouth xứng đáng với chiến thắng khi Alex Scott và Eli Junior Kroupi ghi bàn giúp đội khách quật ngã Arsenal với tỷ số 2-1. Ba điểm này giúp đội bóng miền Nam nước Anh tiếp tục nuôi hy vọng dự cúp châu Âu khi giải đấu chỉ còn 6 vòng nữa là hạ màn.

HLV Andoni Iraola hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông đánh giá đội đã duy trì cường độ tốt dù có quãng nghỉ dài, đồng thời thể hiện sự tự tin khi thi đấu tại một sân đấu lớn.

Arsenal vẫn còn cơ hội sửa sai, nhưng áp lực lúc này đã tăng lên rõ rệt sau cú sảy chân bất ngờ ngay trên sân nhà.

