Man City trỗi dậy, Arsenal run rẩy

Chiến thắng 3-0 rước Chelsea không chỉ mang về 3 điểm, mà còn là lời cảnh báo lạnh lùng của Manchester City gửi đến Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Manchester City không cần nói nhiều. Họ chọn cách trả lời bằng bóng đá. Một chiến thắng 3-0 ngay trên sân Chelsea đủ để biến cú sảy chân của Arsenal thành nỗi ám ảnh. Cuộc đua vô địch vốn đã căng thẳng, giờ lại bị kéo về trạng thái quen thuộc: nơi Manchester City là kẻ săn mồi lạnh lùng.

Đó không phải lần đầu. Và chính điều đó mới đáng sợ.

Kịch bản quen thuộc của Guardiola

Trong nhiều năm, đội bóng của Pep Guardiola luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm. Họ không cần dẫn đầu từ sớm. Họ chỉ cần đứng đủ gần. Và khi đối thủ chệch nhịp, Man City lập tức bóp nghẹt cuộc đua bằng chuỗi trận hoàn hảo.

Arsenal vừa trao cho họ cơ hội. Một cú trượt chân trước Bournemouth không chỉ là mất điểm. Đó là mất quyền kiểm soát tâm lý. Khi khoảng cách từ 9 hoặc 12 điểm tiềm năng bị kéo xuống còn 6, mọi lợi thế bỗng trở nên mong manh.

Man City hiểu rõ cảm giác này. Họ từng ở vị thế bám đuổi. Họ từng nhìn Arsenal dẫn đầu hàng trăm ngày. Nhưng kết cục mùa 2022/23 vẫn là một cú lật ngược. Không ồn ào, không vội vàng. Chỉ là áp lực được đẩy lên từng vòng, cho đến khi đối thủ không còn chịu nổi.

Lịch sử không lặp lại một cách ngẫu nhiên. Nó lặp lại vì bản chất không đổi.

Pep và các học trò luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm.

Guardiola không thay đổi triết lý. Nhưng ông thay đổi nhịp điệu. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa Man City và phần còn lại.

Trong ba trận gần nhất, Man City ghi 9 bàn và không thủng lưới. Họ đánh bại những đối thủ lớn bằng thứ bóng đá kiểm soát nhưng giàu tốc độ. Điều đáng nói là họ làm điều đó khi không cần phụ thuộc tuyệt đối vào một cá nhân.

Erling Haaland vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn, nhưng phong độ không còn bùng nổ như đầu mùa. Điều đó không kéo Man City đi xuống. Ngược lại, nó buộc cả hệ thống phải vận hành linh hoạt hơn.

Rodri trở lại với hình ảnh của một “máy quét” toàn diện. Bernardo Silva tiếp tục đóng vai thủ lĩnh thầm lặng. Những cái tên mới như Donnarumma, Cherki hay Guehi mang lại năng lượng trẻ trung. Man City không còn là tập thể phụ thuộc vào vài ngôi sao lớn. Họ trở thành một khối thống nhất, có thể thích nghi với nhiều kịch bản.

Điều này lý giải vì sao Guardiola không ngại ở thế “kèo dưới”. Với ông, đó là trạng thái lý tưởng. Khi không bị kỳ vọng đè nặng, Man City chơi bóng với sự tự do cao nhất. Và khi họ đạt đến trạng thái đó, việc ngăn cản gần như là bất khả thi.

Man City đang khiến Arsenal run rẩy.

Tháng 4 luôn là thời điểm Man City tăng tốc. Sự ổn định về thể lực, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm giúp họ duy trì nhịp độ. Trong khi đó, các đối thủ thường bắt đầu lộ dấu hiệu quá tải.

Arsenal đang đứng trước nguy cơ rơi vào đúng kịch bản đó.

Áp lực vô hình đè lên Arsenal

Mikel Arteta đã xây dựng một Arsenal trưởng thành hơn. Nhưng trưởng thành không đồng nghĩa với bản lĩnh vô địch.

Đây là thời điểm mọi sai số đều bị phóng đại. Một trận thua không chỉ là 3 điểm. Nó kéo theo nghi ngờ. Nó khiến phòng thay đồ trở nên nặng nề. Và quan trọng nhất, nó tiếp thêm niềm tin cho đối thủ.

Man City đã tận dụng điều đó theo cách hoàn hảo. Họ không chỉ thắng Chelsea. Họ thắng với thông điệp rõ ràng: “Chúng tôi đã sẵn sàng”.

Trong khi đó, Arsenal phải chia sức cho Champions League. Những trận đấu knock-out luôn tiêu tốn năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong giai đoạn nước rút.

Arsenal sảy chân để rồi phải trả giá.

Lịch thi đấu có thể ủng hộ Arsenal. Nhưng lịch thi đấu không quyết định danh hiệu. Điều quyết định là khả năng duy trì sự ổn định khi áp lực đạt đỉnh.

Và đây chính là điểm Arsenal chưa chứng minh được.

Họ từng dẫn đầu trong thời gian dài. Họ từng chơi thứ bóng đá thuyết phục. Nhưng khi bị dồn vào thế phải thắng, họ lại đánh mất sự lạnh lùng. Điều đó đã xảy ra một lần. Và giờ nó đang có dấu hiệu quay trở lại.

Trận đối đầu trực tiếp sắp tới sẽ là bước ngoặt. Nếu Man City thắng, cuộc đua gần như khép lại. Nếu Arsenal không thua, họ vẫn phải sống trong áp lực bị bám đuổi.

Không có kịch bản dễ dàng.

Điều đáng nói là Man City không cần hoàn hảo tuyệt đối. Họ chỉ cần duy trì áp lực. Phần còn lại, đối thủ sẽ tự mắc sai lầm.

Đó là bản chất của những đội bóng lớn. Không phải lúc nào cũng vượt trội. Nhưng luôn biết cách xuất hiện đúng lúc.

Manchester City đang làm điều đó một lần nữa. Và nếu Arsenal không đủ bản lĩnh để chống đỡ, cái kết có thể sẽ quen thuộc đến lạnh lẽo.

