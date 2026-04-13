Tân binh Man City từ chối nhận giải hay nhất trận

Trung vệ Marc Guehi gây chú ý sau màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea ở vòng 32 Premier League rạng sáng 13/4.

Trái ngược với hiệp một diễn ra giằng co, đội bóng của HLV Pep Guardiola chơi bùng nổ trong hiệp hai ở sân Stamford Bridge. Nico O’Reilly mở tỷ số bằng cú đánh đầu ngay sau giờ nghỉ, trước khi Guehi nhân đôi cách biệt. Jeremy Doku sau đó ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho đội khách.

Guehi, tân binh vừa gia nhập Man City trong tháng 1, đóng góp một pha lập công và ăn mừng đầy cảm xúc. Anh được cựu danh thủ Gary Neville lựa chọn là “Cầu thủ hay nhất trận” trong phần bình luận trên Sky Sports. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn sau trận, trung vệ người Anh đã từ chối nhận giải thưởng cá nhân này.

Guehi (trái) nhường giải thưởng cho Rayan Cherki.

Thay vào đó, Guehi trao lại danh hiệu cho đồng đội Rayan Cherki, người đã kiến tạo cho cả hai bàn thắng của anh và O’Reilly. Hình ảnh Cherki tươi cười cầm chiếc cúp vàng khi cùng Guehi bước vào đường hầm đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ trên mạng xã hội, xem đây là minh chứng cho sự khiêm tốn và tinh thần tập thể của cầu thủ 23 tuổi.

Chia sẻ sau trận, Guehi nhấn mạnh: “Hiệp hai chúng tôi đã chơi rất tốt. Toàn đội luôn muốn cải thiện và tiến bộ hơn nữa. Khi có những cầu thủ như Cherki, mọi thứ trở nên tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ sẽ tập trung cho trận đấu tiếp theo".

Chiến thắng trước Chelsea giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm, đồng thời thi đấu ít hơn đối thủ một trận. Kết quả này tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đại chiến với chính Arsenal ở vòng tới.

