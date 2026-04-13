Chelsea ra quyết định với HLV Rosenior

Bất chấp thất bại nặng nề 0-3 trước Man City, ban lãnh đạo Chelsea chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến tương lai của HLV Liam Rosenior.

BLĐ Chelsea vẫn đặt niềm tin vào HLV Rosenior,

Theo tiết lộ từ chuyên gia cuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia người Anh, bất chấp phong độ sa sút gần đây. "Chelsea hiểu rõ bối cảnh hiện tại và muốn đánh giá toàn diện hơn khi mùa giải khép lại. Nhưng vào lúc này, họ vẫn tin tưởng vào HLV", Romano khẳng định.

Truyền thông Anh cho hay ban lãnh đạo chưa hề cân nhắc việc thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng. Lý do chính nằm ở việc Rosenior chỉ mới tiếp quản đội bóng từ tháng 1/2026, đồng nghĩa với việc ông chưa có bất kỳ giai đoạn tiền mùa giải nào để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chiến thuật.

Sự hậu thuẫn dành cho Rosenior đến trong thời điểm nhạy cảm, khi Chelsea đang trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng. "The Blues" để thua tới 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Điểm sáng hiếm hoi là chiến thắng đậm 7-0 trước Port Vale tại tứ kết FA Cup, nhưng kết quả này chưa đủ để xua tan áp lực đang gia tăng.

Về phần mình, Rosenior vẫn tỏ ra tự tin vào vị trí lâu dài tại Stamford Bridge. Ông bắt đầu tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận chiến lược, đặc biệt là kế hoạch chuyển nhượng hè. Đó là dấu hiệu cho thấy Chelsea đang hướng tới một lộ trình phát triển dài hạn thay vì phản ứng vội vàng trước những kết quả nhất thời.

Trong bối cảnh áp lực thành tích luôn hiện hữu, việc Chelsea tiếp tục đặt niềm tin vào Rosenior cho thấy họ sẵn sàng kiên nhẫn với dự án mới, thay vì lặp lại vòng xoáy thay tướng quen thuộc mỗi khi đội bóng sa sút.