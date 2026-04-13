Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chelsea ra quyết định với HLV Rosenior

  • Thứ hai, 13/4/2026 06:18 (GMT+7)
Bất chấp thất bại nặng nề 0-3 trước Man City, ban lãnh đạo Chelsea chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến tương lai của HLV Liam Rosenior.

Theo tiết lộ từ chuyên gia cuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia người Anh, bất chấp phong độ sa sút gần đây. "Chelsea hiểu rõ bối cảnh hiện tại và muốn đánh giá toàn diện hơn khi mùa giải khép lại. Nhưng vào lúc này, họ vẫn tin tưởng vào HLV", Romano khẳng định.

Truyền thông Anh cho hay ban lãnh đạo chưa hề cân nhắc việc thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng. Lý do chính nằm ở việc Rosenior chỉ mới tiếp quản đội bóng từ tháng 1/2026, đồng nghĩa với việc ông chưa có bất kỳ giai đoạn tiền mùa giải nào để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chiến thuật.

Sự hậu thuẫn dành cho Rosenior đến trong thời điểm nhạy cảm, khi Chelsea đang trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng. "The Blues" để thua tới 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Điểm sáng hiếm hoi là chiến thắng đậm 7-0 trước Port Vale tại tứ kết FA Cup, nhưng kết quả này chưa đủ để xua tan áp lực đang gia tăng.

Về phần mình, Rosenior vẫn tỏ ra tự tin vào vị trí lâu dài tại Stamford Bridge. Ông bắt đầu tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận chiến lược, đặc biệt là kế hoạch chuyển nhượng hè. Đó là dấu hiệu cho thấy Chelsea đang hướng tới một lộ trình phát triển dài hạn thay vì phản ứng vội vàng trước những kết quả nhất thời.

Trong bối cảnh áp lực thành tích luôn hiện hữu, việc Chelsea tiếp tục đặt niềm tin vào Rosenior cho thấy họ sẵn sàng kiên nhẫn với dự án mới, thay vì lặp lại vòng xoáy thay tướng quen thuộc mỗi khi đội bóng sa sút.

Tân binh Man City từ chối nhận giải hay nhất trận

Trung vệ Marc Guehi gây chú ý sau màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea ở vòng 32 Premier League rạng sáng 13/4.

41 phút trước

Màn chế nhạo Arsenal gây sốc của CĐV Man City

Một màn ăn mừng đầy tính khiêu khích từ CĐV Man City đã trở thành tâm điểm sau khi đội bóng của Pep Guardiola vùi dập Chelsea đêm 12/4.

41 phút trước

Chelsea làm Arsenal thất vọng

Rạng sáng 13/4, Chelsea thua đậm Manchester City 0-3 ngay trên sân nhà ở vòng 32 Premier League.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Mbappe gay lo lang hinh anh

    Mbappe gây lo lắng

    41 phút trước 05:54 13/4/2026

    0

    Kylian Mbappe vắng mặt trong buổi tập tại Valdebebas vì chấn thương vùng lông mày gặp phải trong trận hoà Girona.

    Pep Guardiola keu goi CDV ton trong Arsenal hinh anh

    Pep Guardiola kêu gọi CĐV tôn trọng Arsenal

    41 phút trước 05:54 13/4/2026

    0

    HLV Pep Guardiola của Man City đã dành nhiều lời khen ngợi cho Arsenal trước thềm cuộc đại chiến quan trọng giữa hai đội ở vòng tới tại Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý