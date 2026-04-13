Fan Arsenal bức xúc, viết đơn kiện thầy trò Arteta

CĐV Arsenal tuyên bố khởi kiện đội bóng sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước Bournemouth thuộc vòng 32 Premier League hôm 11/4.

Bài đăng của Kyama trên X.

Sau trận thua 1-2 trước Bournemouth tại Emirates, làn sóng chỉ trích Arsenal tiếp tục tăng mạnh. Đáng chú ý, một CĐV đến từ Uganda tên Eric Kyama gây xôn xao khi công khai việc kiện CLB vì những gì anh gọi là "màn trình diễn không thể chấp nhận".

Trên mạng xã hội X, Kyama đăng tải thông báo chính thức, khẳng định sẽ tiến hành các bước pháp lý chống lại CLB, các cầu thủ và HLV Mikel Arteta. Anh cáo buộc đội bóng "thiếu trách nhiệm nghề nghiệp", "mất tính cạnh tranh" và vi phạm "cam kết ngầm với người hâm mộ toàn cầu".

Theo nội dung bức thư, Kyama cho rằng các cầu thủ thi đấu thiếu nỗ lực, không có định hướng rõ ràng và không thể hiện khát khao chiến thắng.

Anh cũng chỉ trích Arteta vì không có sự điều chỉnh chiến thuật phù hợp, khiến đội bóng trở nên rời rạc và dễ bị khai thác. Hiện tại, bài đăng của Kyama tiếp cận hơn 700.000 người dùng và dự kiến chạm mốc 1 triệu trong thời gian ngắn.

CĐV này nhấn mạnh những hệ lụy về "tổn thương tinh thần, căng thẳng và thiệt hại tài chính", đồng thời yêu cầu CLB đưa ra lời giải thích cùng kế hoạch cải thiện ngay lập tức. Nếu không, anh khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện nhằm đòi bồi thường.

Dù tính khả thi của hành động này còn gây tranh cãi, phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ cho thấy áp lực gia tăng đáng kể với Arsenal. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, mọi sai lầm lúc này đều có thể phải trả giá đắt.

Arsenal hiện vẫn dẫn đầu cuộc đua vô địch ở Premier League, nhưng thất bại trước Bournemouth là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Chuỗi phong độ sa sút đến đúng thời điểm then chốt, khi đội bóng chuẩn bị bước vào trận lượt về tứ kết Champions League gặp Sporting vào ngày 16/4, trước khi đối đầu Man City ở Premier League 3 ngày sau đó.

