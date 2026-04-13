Thể thao

Partey lại hầu tòa

  • Thứ hai, 13/4/2026 21:36 (GMT+7)
Cựu tiền vệ Arsenal đối mặt thêm 2 cáo buộc hiếp dâm liên quan đến nạn nhân thứ 4, khi quá trình xét xử bước vào giai đoạn căng thẳng.

Thomas Partey xuất hiện tại Tòa án Hình sự Southwark ở London để tham dự phiên điều trần liên quan đến các cáo buộc hình sự mới. Tuyển thủ Ghana trước đó phủ nhận 5 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục. Giờ anh tiếp tục bị truy tố thêm 2 tội danh tương tự sau một cuộc điều tra bổ sung.

Theo thông tin từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh, các cáo buộc mới liên quan đến một phụ nữ khác và được đưa ra sau khi cảnh sát London mở rộng điều tra. Những tố cáo ban đầu được trình báo từ tháng 8/2025, trong khi các hành vi bị cáo buộc được cho là xảy ra trong giai đoạn 2021-2022.

Partey tuyên bố không nhận tội trong các phiên làm việc trước đó. Luật sư của anh, Jenny Wiltshire, khẳng định thân chủ luôn hợp tác với cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường phủ nhận mọi cáo buộc. Do vụ việc vẫn đang trong quá trình tố tụng, phía bào chữa từ chối đưa ra bình luận thêm.

Phiên xét xử chính thức được ấn định vào ngày 2/11 tới. Trong thời gian chờ đợi, tương lai thi đấu của Partey vẫn bị đặt dấu hỏi lớn, dù anh dự kiến có tên trong kế hoạch của đội tuyển Ghana cho World Cup 2026.

Partey rời Arsenal vào tháng 6 năm ngoái sau khi hết hạn hợp đồng và sau đó gia nhập Villarreal. Tuy nhiên, những diễn biến pháp lý phức tạp đang phủ bóng lên sự nghiệp của tiền vệ này, khi vụ án tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Đào Trần

Partey Ghana Thomas Partey Hiếp dâm Arsenal Villarreal

