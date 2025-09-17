Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Partey hầu tòa ngay sau trận đấu ở Champions League

  • Thứ tư, 17/9/2025 16:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thomas Partey xuất hiện tại tòa án chỉ vài giờ sau khi bị cổ động viên Tottenham Hotspur la ó trong trận thua 0-1 của Villarreal tại Champions League.

Phiên tòa này diễn ra trong bối cảnh Partey vừa thi đấu xong trận ở Champions League.

Partey xuất hiện tại phiên điều trần ở Tòa án Tối cao Southwark (London) để trả lời 5 cáo buộc hiếp dâm và một cáo buộc tấn công tình dục. Trước đó, rạng sáng 17/9, anh vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 77 trong trận đấu thuộc vòng phân hạng Champions League tại sân Tottenham Hotspur, khi Villarreal thất bại 0-1.

Cựu tiền vệ Arsenal bị cáo buộc hai tội danh hiếp dâm đối với một phụ nữ và ba tội danh đối với một phụ nữ khác, cùng một cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến người phụ nữ thứ ba, theo xác nhận từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS).

Những hành vi này được nhà chức trách xác định xảy ra giữa năm 2021 và 2022, khi anh vẫn là cầu thủ của Arsenal. Sau phiên điều trần đầu tiên, Partey từng tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc. Ngôi sao tuyển Ghana sau đó được tòa cho phép tại ngoại nhờ đóng tiền bảo lãnh.

Hồi tháng 7, Partey khép lại hành trình 5 năm tại Emirates và rời đi theo dạng tự do. Ngôi sao tuyển Ghana sau đó đồng ý gia nhập Villarreal theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Son Heung-min ghi bàn chỉ sau 53 giây Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng thuyết phục 4-2 của Los Angeles FC (LAFC) trước San Jose Earthquakes tại vòng 30 MLS.

Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League

Neil Etheridge có pha cứu thua không tưởng góp phần giúp Buriram lội ngược dòng hạ Johor 2-1 ở loạt trận mở màn vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2025/26.

2 giờ trước

Bóng đá Australia gây phẫn nộ ở AFC Champions League

Chuỗi thất bại của các câu lạc bộ ở giải VĐQG Australia (A-League) tại châu Á kéo dài khi Melbourne City thất bại 0-2 trước Sanfrecce Hiroshima trong trận mở màn AFC Champions League Elite 2025/26.

5 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Thomas Partey Tottenham Champions League

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý