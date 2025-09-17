Partey hầu tòa ngay sau trận đấu ở Champions League

Thomas Partey xuất hiện tại tòa án chỉ vài giờ sau khi bị cổ động viên Tottenham Hotspur la ó trong trận thua 0-1 của Villarreal tại Champions League.

Phiên tòa này diễn ra trong bối cảnh Partey vừa thi đấu xong trận ở Champions League.

Partey xuất hiện tại phiên điều trần ở Tòa án Tối cao Southwark (London) để trả lời 5 cáo buộc hiếp dâm và một cáo buộc tấn công tình dục. Trước đó, rạng sáng 17/9, anh vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 77 trong trận đấu thuộc vòng phân hạng Champions League tại sân Tottenham Hotspur, khi Villarreal thất bại 0-1.

Cựu tiền vệ Arsenal bị cáo buộc hai tội danh hiếp dâm đối với một phụ nữ và ba tội danh đối với một phụ nữ khác, cùng một cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến người phụ nữ thứ ba, theo xác nhận từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS).

Những hành vi này được nhà chức trách xác định xảy ra giữa năm 2021 và 2022, khi anh vẫn là cầu thủ của Arsenal. Sau phiên điều trần đầu tiên, Partey từng tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc. Ngôi sao tuyển Ghana sau đó được tòa cho phép tại ngoại nhờ đóng tiền bảo lãnh.

Hồi tháng 7, Partey khép lại hành trình 5 năm tại Emirates và rời đi theo dạng tự do. Ngôi sao tuyển Ghana sau đó đồng ý gia nhập Villarreal theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

