Sao MU làm điều chưa từng có cho Bờ Biển Ngà

Sáng 15/6, chiến thắng trước Ecuador tại bảng E không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Bờ Biển Ngà phá dớp trước các đối thủ đến từ Nam Mỹ tại đấu trường World Cup.

Sáng 15/6, Bờ Biển Ngà tạo nên một trong những kết quả đáng chú ý nhất lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 khi đánh bại Ecuador 1-0 trên sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ). Bên cạnh lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp nhờ bàn thắng của Amad Diallo, chiến thắng này còn mang ý nghĩa lịch sử với đại diện châu Phi. Lần đầu tiên kể từ khi dự World Cup, Bờ Biển Ngà đánh bại được một đội tuyển đến từ Nam Mỹ.

Trước cuộc đối đầu Ecuador, "Những chú voi" từng ba lần chạm trán các đại diện CONMEBOL tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng đều nhận thất bại. Năm 2006, trong kỳ World Cup đầu tiên của mình, Bờ Biển Ngà thua Argentina 1-2. Đến World Cup 2010 tại Nam Phi, họ tiếp tục gục ngã 1-3 trước Brazil.

Bốn năm sau trên đất Brazil, Colombia trở thành đội Nam Mỹ tiếp theo khiến Bờ Biển Ngà ôm hận với chiến thắng 2-1 ở vòng bảng. Phải đến lần đối đầu thứ tư, đội bóng Tây Phi mới có thể phá bỏ lời nguyền kéo dài suốt hai thập kỷ.

Chiến thắng trước Ecuador cũng mở ra cơ hội làm nên lịch sử khác cho Bờ Biển Ngà. Đội tuyển này chưa từng vượt qua vòng bảng trong những lần góp mặt trước đây. Với 3 điểm có được ở trận ra quân, cánh cửa vào vòng knock-out đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Sau lượt trận đầu tiên, Bờ Biển Ngà cùng có 3 điểm với Đức nhưng xếp thứ hai bảng E do kém hiệu số bàn thắng bại. Trước đó, "Cỗ xe tăng" gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 7-1 trước Curacao.

Lượt trận tiếp theo sẽ mang ý nghĩa bản lề với Bờ Biển Ngà khi họ chạm trán chính tuyển Đức vào ngày 21/6 tại Toronto (Canada). Một kết quả tích cực trước ứng viên vô địch hàng đầu của giải có thể đưa đại diện châu Phi tiến rất gần tới tấm vé lịch sử vào vòng đấu loại trực tiếp.

Video cầu thủ MU ghi bàn ở World Cup 2026 Sáng 15/6, Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 thuộc bảng E World Cup 2026.

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