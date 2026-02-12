Partey dính thêm 2 cáo buộc hiếp dâm

Thomas Partey đối mặt thêm 2 cáo buộc hiếp dâm mới, trong lúc vẫn chờ xét xử các vụ việc trước đó.

Partey liên tiếp dính cáo buộc hiếp dâm.

Theo thông tin từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), các tội danh mới được đưa ra sau một cuộc điều tra bổ sung của Cảnh sát London (Met Police). Người phát ngôn cho biết các cáo buộc này lần đầu được trình báo vào tháng 8/2025.

Trước đó, Partey bị cáo buộc 5 tội hiếp dâm và 1 tội tấn công tình dục nhưng phủ nhận. Các hành vi xảy ra trong giai đoạn 2021-2022. Phiên điều trần tiếp theo của tiền vệ 32 tuổi dự kiến diễn ra tại Tòa sơ thẩm Westminster vào ngày 13/3. Phiên tòa xét xử chính thức được ấn định vào ngày 2/11.

Luật sư bào chữa Jenny Wiltshire tuyên bố: "Thomas Partey phủ nhận toàn bộ các cáo buộc chống lại mình. Anh ấy hợp tác đầy đủ với cảnh sát và CPS trong suốt cuộc điều tra kéo dài 3 năm. Anh ấy mong muốn có cơ hội để làm sáng tỏ danh dự".

Cuộc điều tra đối với Partey được khởi động từ tháng 2/2022. Hiện tại, Partey giữ nguyên lập trường phủ nhận mọi cáo buộc, trong khi vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy trình pháp lý tại Anh.

Hợp đồng của Partey với Arsenal kết thúc ngày 30/6 năm ngoái và không được gia hạn. Sau đó, anh gia nhập Villarreal theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa này, anh ra sân 15 trận tại La Liga, giúp "Tàu ngầm vàng" đứng thứ 4.

