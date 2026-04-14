Lực lượng Arsenal tan hoang, Rice nguy cơ nghỉ thi đấu

Declan Rice khả năng vắng mặt trong trận đấu giữa Arsenal và Sporting Lisbon thuộc tứ kết lượt về Champions League vào rạng sáng 16/4.

Rice gặp vấn đề thể trang ở thời điểm nhạy cảm.

Tiền vệ người Anh không tham gia buổi tập mới nhất tại London Colney, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thể lực trước giờ bóng lăn. Đáng chú ý, Arsenal còn thiếu vắng 5 trụ cột khác gồm Bukayo Saka, Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Mikel Merino và Jurrien Timber, khiến lực lượng đội bóng sứt mẻ nghiêm trọng.

Dù giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi, Arsenal vẫn bước vào trận đấu với tâm thế đầy bất ổn sau thất bại 1-2 trước Bournemouth ngay trên sân nhà Emirates cuối tuần qua. Trận thua ảnh hưởng đến tinh thần và đẩy "Pháo thủ" vào giai đoạn khó khăn nhất mùa giải.

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Rice, nhưng nếu anh vắng mặt, đó sẽ là tổn thất lớn nơi tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh HLV Mikel Arteta đang chịu nhiều áp lực. Dù gần như đặt một chân vào bán kết Champions League, Arsenal nguy cơ trắng tay ở đấu trường quốc nội.

Hồi cuối tháng 3, đội bóng thành London thua Man City trong trận chung kết Carabao Cup. Không lâu sau, họ tiếp tục gây thất vọng khi bị Southampton loại khỏi FA Cup.

Ở Premier League, cuộc đua vô địch cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Từ chỗ tạo khoảng cách 9 điểm với Man City, Arsenal để đối thủ rút ngắn xuống còn 6 điểm sau vòng 32. Đoàn quân của Pep Guardiola thậm chí còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Cuối tuần này, Arsenal sẽ hành quân đến Etihad trong trận đấu có thể mang tính bước ngoặt cho tham vọng vô địch. Nếu không sớm ổn định lực lượng và phong độ, nguy cơ sụp đổ toàn diện là điều hoàn toàn có thể xảy ra với "Pháo thủ".

Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD