Cú sốc tiếp theo cho Arsenal

Noni Madueke rời sân vì chấn thương trong trận gặp Sporting, để lại nỗi lo lớn cho Arsenal ngay trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với Manchester City vào ngày 19/4.

Rạng sáng 16/4, Arsenal giành vé vào bán kết Champions League sau trận hòa 0-0 trước Sporting CP, qua đó thắng chung cuộc nhờ lợi thế 1-0 ở lượt đi.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng London không trọn vẹn khi Noni Madueke dính chấn thương và phải rời sân ở đầu hiệp hai.

Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi gặp vấn đề sau pha va chạm mạnh với Pedro Goncalves. Anh nằm sân trong đau đớn trước khi được đội ngũ y tế chăm sóc và buộc phải rời sân nhường chỗ cho tài năng trẻ Max Dowman. Sau đó, Madueke được nhìn thấy tập tễnh đi vào đường hầm sân Emirates.

Chấn thương lần này khiến ban huấn luyện Arsenal đặc biệt lo ngại, bởi nó đến ngay trước trận đấu then chốt với Manchester City tại Premier League. Đây được xem là màn so tài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch mùa giải.

Thực tế, Arsenal đang đối mặt với bài toán lực lượng khi nhiều trụ cột không đạt thể trạng tốt cho chuyến làm khách tại Etihad. Nếu Madueke không kịp bình phục, HLV Mikel Arteta sẽ phải tính toán lại phương án tấn công. Khi đó, cơ hội có thể mở ra cho Dowman, cầu thủ mới 16 tuổi nhưng đã được trao cơ hội ở trận gặp Sporting.

Madueke gia nhập Arsenal từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái với mức phí 52 triệu bảng. Anh đã ra sân 35 trận, ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo. Những đóng góp đó khiến vai trò của cầu thủ người Anh trở nên quan trọng trong hệ thống của Arteta.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực ngày càng lớn, chấn thương của Madueke có thể cộng thêm một biến số đáng lo với Arsenal ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

