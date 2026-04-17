Vinicius nói Bellingham ngậm miệng, Casillas lên tiếng

  • Thứ sáu, 17/4/2026 06:44 (GMT+7)
Iker Casillas cho rằng Real Madrid thất bại vì thiếu thủ lĩnh và mất kiểm soát trong trận thua Bayern Munich.

Iker Casillas thẳng thắn chỉ ra những vấn đề nội tại của Real Madrid sau thất bại trước Bayern Munich tại Champions League. Theo cựu thủ môn người Tây Ban Nha, nguyên nhân không nằm ở chất lượng đội hình mà ở cách các cầu thủ vận hành cùng nhau.

“Đây chính là lý do họ thua. Không có thủ lĩnh và ai cũng muốn trở thành trung tâm,” Casillas nhận định.

Ông đặc biệt nhắc đến tình huống Vinicius Junior yêu cầu Jude Bellingham im lặng khi tiền vệ người Anh xin bóng. Với Casillas, đây là dấu hiệu cho thấy sự thiếu gắn kết trong lối chơi.

“Tôi không thể tưởng tượng việc Toni Kroos yêu cầu Cristiano Ronaldo chuyền bóng nhiều hơn, rồi Ronaldo lại bảo anh ấy im đi”, ông nói.

Casillas cho rằng việc có quá nhiều ngôi sao trong đội hình đang ảnh hưởng đến sự cân bằng chung. Ông đánh giá chỉ có Arda Guler và Bellingham là những người thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng trong trận đấu vừa qua.

Ngược lại, Vinícius có một màn trình diễn không tốt và để cảm xúc chi phối. “Tôi không hiểu vì sao cậu ấy không thể kiểm soát sự nóng nảy”, Casillas nhận xét.

Cựu đội trưởng Real Madrid cũng nhấn mạnh Bayern Munich tận dụng tốt điều này. Theo ông, đội bóng Đức khiến đối thủ mất bình tĩnh, từ đó tạo ra lợi thế và giành chiến thắng.

Những nhận định của Casillas phản ánh rõ thực trạng của Real Madrid, khi đội bóng sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc nhưng chưa tìm được sự cân bằng cần thiết trong những trận đấu lớn.

Hôm 16/4, Real Madrid thua Bayern 3-4 ở tứ kết lượt về Champions League. Sau hai lượt trận, "Los Blancos" bị loại với tổng tỷ số thất bại 4-6.

Bayern ca khúc khải hoàn, Real Madrid có quyền ngẩng cao đầu Màn đại tiệc tấn công tại lượt về tứ kết Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với việc Bayern Munich đi tiếp. Song những diễn biến của trận đấu này chắc chắn vẫn sẽ được người hâm mộ nhắc đến.

Minh Nghi

