Barca cân nhắc từ bỏ Rashford

Phong độ sa sút khiến khả năng Barcelona mua đứt Marcus Rashford ngày càng xa vời.

Phong độ sa sút khiến khả năng Barcelona mua đứt Marcus Rashford ngày càng xa vời.

Barcelona đang dần thu hẹp khả năng giữ lại Marcus Rashford sau khi mùa giải khép lại. Thương vụ từng được xem là gần như chắc chắn giờ đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Theo kế hoạch ban đầu, Barca có quyền mua đứt Rashford với giá 30 triệu euro từ Manchester United. Tuy nhiên, trong bối cảnh tài chính khó khăn, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia bắt đầu nghi ngờ tính hợp lý của khoản đầu tư này. Phía MU giữ quan điểm rõ ràng: hoặc Barca trả đủ tiền, hoặc tiền đạo người Anh sẽ trở lại Old Trafford.

Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Mọi thứ phụ thuộc vào cuộc họp giữa Giám đốc Thể thao Deco và HLV Hansi Flick trong thời gian tới. Hai bên đã theo dõi sát sao tình hình của Rashford, nhưng đánh giá hiện tại không còn tích cực như trước.

Nguyên nhân lớn nhất đến từ màn trình diễn thiếu ổn định của Rashford trong năm 2026. So với giai đoạn đầu, tiền đạo này sa sút rõ rệt khi chỉ ghi 2 bàn trong 16 trận gần nhất.

Rashford không tận dụng được cơ hội khi Raphinha vắng mặt vì chấn thương để khẳng định vai trò trong hàng công.

Quan trọng hơn, Rashford không tận dụng được cơ hội khi Raphinha vắng mặt vì chấn thương để khẳng định vai trò trong hàng công. Điều này khiến anh không còn được xem là nhân tố có thể tạo khác biệt.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bài toán tài chính cũng khiến Barca phải cân nhắc. Mức phí 30 triệu euro không phải quá cao so với thị trường, nhưng lại là gánh nặng với ngân sách hiện tại của CLB.

Nếu tính cả lương và chi phí khấu hao, Rashford có thể tiêu tốn gần 25 triệu euro mỗi mùa theo quy định của Luật Công bằng tài chính. Đây là con số đáng kể với một cầu thủ chưa mang lại sự đảm bảo về hiệu quả thi đấu.

Barcelona chỉ chấp nhận chi tiền nếu cầu thủ mang lại giá trị rõ ràng. Nhưng với phong độ hiện tại, Rashford chưa đáp ứng được yêu cầu đó.

Khả năng ở lại của tiền đạo người Anh giờ phụ thuộc vào màn thể hiện trong giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, khi số trận còn lại không nhiều, cơ hội để anh thay đổi cục diện là rất hạn chế.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Barca bắt đầu tìm kiếm các phương án khác trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng cần bổ sung một nhân tố đủ sức cạnh tranh với Raphinha, đồng thời đảm bảo chiều sâu cho hàng công trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng khắc nghiệt.