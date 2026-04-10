Truyền thông Tây Ban Nha chia rẽ vì Rashford

Báo chí Tây Ban Nha có quan điểm trái chiều về màn trình diễn của Marcus Rashford trước Atletico Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League hôm 9/4.

Rashford có màn trình diễn gây tranh luận. Ảnh: Reuters.

Dù không thể ghi bàn trước Atletico, Rashford vẫn để lại nhiều dấu ấn cá nhân. Tiền đạo người Anh thi đấu 73 phút trước khi bị thay ra. Trong thời gian này, Rashford tung ra 4 cú sút trúng đích nhưng không ghi bàn.

Sau trận, truyền thông Tây Ban Nha đưa ra những đánh giá trái chiều về màn trình diễn của Rashford. Tờ Mundo Deportivo ca ngợi anh là “chiến binh” khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, tung ra ba cú dứt điểm nguy hiểm và có một bàn thắng bị từ chối vì việt vị.

Trong khi đó, Marca chấm anh 5/10, cho rằng Rashford chơi năng nổ nhưng thiếu chính xác ở các tình huống quyết định, bao gồm cả cú đá phạt trúng xà ngang.

Tờ SPORT lại dành lời khen cho sự năng nổ của Rashford, dù thừa nhận tiền đạo này thi đấu sa sút trong hiệp hai.

Những tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn liên tiếp của Rashford trước Atletico khiến CĐV Barcelona không hài lòng. Một tài khoản viết: "Cậu ta chỉ đáng giá 10 triệu euro".

Tài khoản khác bình luận: "Chỉ cần ghi 1-2 bàn là Rashford đã có thể giúp Barcelona lật ngược tình thế".

Một người hâm mộ khác nhận xét: "Rashford chơi nỗ lực nhưng thiếu hiệu quả".

Với Rashford, anh đang đứng trước cơ hội vượt qua cột mốc cá nhân tại Champions League. Trong suốt 10 năm khoác áo MU, thành tích tốt nhất của tiền đạo này là góp mặt tại tứ kết mùa giải 2018/19, khi “Quỷ đỏ” bị chính Barcelona loại.

Hiện tại, cơ hội để Rashford lần đầu góp mặt ở bán kết Champions League vẫn còn, nhưng Barcelona sẽ phải tạo nên cuộc lội ngược dòng trên sân khách vào ngày 14/4 nếu muốn đi tiếp.

