Ngày trở lại Anh đáng buồn của De Gea

  • Thứ sáu, 10/4/2026 06:49 (GMT+7)
Fiorentina của David de Gea có ngày thi đấu thất vọng tại tứ kết Conference League sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace rạng sáng 10/4.

De Gea và đồng đội thua đậm. Ảnh: Reuters.

Ngay trong 45 phút đầu tiên trên sân Selhurst Park, Fiorentina nhận 2 bàn thua bởi Jean-Philippe Mateta và Tyrick Mitchell. Đội chủ nhà Crystal Palace chơi không quá lấn lướt nhưng tận dụng tốt cơ hội có được.

Cuối hiệp hai, De Gea nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 90 do công của Ismaila Sarr, khép lại ngày thi đấu đáng quên trong lần trở lại Anh. Trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của Fiorentina trở nên mong manh dù đội được chơi trên sân nhà ở trận lượt về.

Ở trận này, De Gea chỉ có 2 pha cứu thua trong 90 phút, đồng thời có 8 lần thu hồi bóng. Hàng thủ để lộ nhiều sơ hở của Fiorentina khiến thủ thành người Tây Ban Nha không thể cứu vãn tình hình.

Đối đầu Crystal Palace cũng là cơ hội để De Gea tái ngộ đồng đội cũ tại MU là thủ môn Dean Henderson. Cả hai đã có màn bắt tay và trò chuyện thân mật sau khi trận đấu khép lại.

Trái ngược với De Gea, Henderson chơi chắc chắn và giúp Palace giữ sạch lưới, qua đó nuôi tham vọng cạnh tranh danh hiệu tại Conference League.

Với De Gea, anh và đồng đội đang trải qua mùa giải đáng quên. Tại giải quốc nội, Fiorentina từng rơi xuống vị trí chót bảng ở giai đoạn đầu mùa và đối diện nguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, CLB đã vực dậy mạnh mẽ và hiện đứng thứ 15 sau 31 vòng đấu, hơn nhóm rớt hạng 5 điểm.

De Gea từng thi đấu trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2023 trong màu áo MU ở Premier League, giành hàng loạt danh hiệu lớn. Anh chia tay "Quỷ đỏ" vào mùa hè 2023.

Duy Luân

