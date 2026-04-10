Chicharito tái xuất World Cup

Javier Hernandez bất ngờ nhận vai trò bình luận viên tại World Cup 2026, mở ra chương mới sau quãng thời gian không thi đấu.

Chicharito trở lại World Cup với một vai trò hoàn toàn mới.

Sau bốn tháng không thi đấu, Javier "Chicharito" Hernandez chính thức trở lại sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới theo một cách khác.

Fox Sports xác nhận cựu tiền đạo Manchester United sẽ tham gia đội ngũ bình luận tại World Cup 2026, giải đấu được tổ chức ngay trên quê hương Mexico.

Ở tuổi 37, Hernandez sẽ đứng chung đội ngũ chuyên gia cùng những tên tuổi lớn như Thierry Henry và Zlatan Ibrahimovic. Đây là lần đầu tiên anh thử sức với vai trò truyền hình, chuyển từ sân cỏ sang phân tích trận đấu.

"Tôi từng làm mọi thứ bằng đôi chân, giờ là bằng giọng nói", Hernandez chia sẻ. Anh thừa nhận mình là “người mới” trong lĩnh vực này và chưa thể hứa trước điều gì, nhưng sẵn sàng mang đến góc nhìn tích cực lẫn sự thẳng thắn cần thiết.

Dù có sự chuyển hướng tạm thời, Hernandez chưa có ý định giải nghệ. Anh vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Mexico với 52 bàn sau 109 trận, một kỷ lục khó bị xô đổ trong nhiều năm tới.

Sự nghiệp của Chicharito trải dài qua nhiều CLB lớn. Anh gia nhập Manchester United năm 2010, giành hai chức vô địch Premier League. Sau đó, anh từng khoác áo Real Madrid theo dạng cho mượn, rồi chuyển sang Bayer Leverkusen trước khi trở lại Anh trong màu áo West Ham.

Sau một thập kỷ chơi bóng tại châu Âu và quãng thời gian ở LA Galaxy, Hernandez trở về Chivas vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, phong độ sa sút và vấn đề thể lực khiến anh chỉ ghi 4 bàn sau 41 trận trước khi bị thanh lý hợp đồng vào tháng 12/2025.

World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với Hernandez. Anh từng góp mặt trong trận khai mạc năm 2010 gặp Nam Phi và giờ tiếp tục đồng hành với đội tuyển theo một vai trò khác.

Ở World Cup 2026, Mexico nằm ở bảng A cùng Nam Phi, Hàn Quốc và CH Séc. Với lợi thế sân nhà, Hernandez tin đội bóng có thể vượt qua vòng bảng và tiến xa hơn.

