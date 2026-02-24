Khỉ con 'cô đơn' khiến Chicharito khóc nức nở

Tiền đạo Javier "Chicharito" Hernandez không kìm được nước mắt khi xem những đoạn video lan truyền về chú khỉ con Punch bị mẹ bỏ rơi tại Vườn thú Ichikawa thuộc tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Hernandez bật khóc khi chứng kiến chú khỉ con bị bắt nạt.

Trong các clip gây sốt mạng xã hội, chú khỉ Punch 7 tháng tuổi liên tục bị những con khỉ lớn hơn xua đuổi. Sau mỗi lần bị đẩy ra khỏi đàn, Punch lặng lẽ kéo theo con đười ươi nhồi bông màu cam về một góc chuồng, ôm chặt và chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh ấy nhanh chóng chạm đến cảm xúc của hàng triệu người xem, với nhiều video thu hút hơn 40 triệu lượt xem chỉ trong tháng 2.

Hernandez chia sẻ lại các đoạn clip trên Instagram và xúc động bình luận: "Punch khiến chúng ta rung động vì nó mạnh mẽ và chân thật. Nó cố tự bảo vệ mình dù chưa biết cách. Trong nó không có ác ý, chỉ có cảm xúc, sự ngây thơ và khát khao được tồn tại". Cựu tuyển thủ Mexico cho rằng câu chuyện của Punch là bài học về cách đối diện sự từ chối mà không biến mình thành nạn nhân.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, mẹ của Punch không chăm sóc con, có thể do thời tiết nắng nóng bất thường hồi tháng 7 năm ngoái. Không được mẹ bảo bọc, Punch gặp khó khăn trong việc hòa nhập đàn và thường bị rượt đuổi, kéo lê. Người chăm sóc Kosuke Shikano cho biết khỉ con thường bám mẹ để phát triển cơ bắp và tìm cảm giác an toàn. Vì vậy, nhân viên thử nhiều vật thay thế trước khi chọn con đười ươi nhồi bông có lớp lông dài, dễ bám víu.

Gần đây, những tín hiệu tích cực xuất hiện khi vài con khỉ khác bắt đầu ngồi cạnh, chải lông và ôm Punch. Lượng khách đổ về vườn thú tăng vọt, buộc ban quản lý siết chặt quy định tham quan. Và giữa đám đông ấy, câu chuyện về chú khỉ nhỏ bé vẫn tiếp tục lay động trái tim hàng triệu người trên khắp thế giới.

Với Hernandez, cựu tiền đạo 37 tuổi hiện thất nghiệp sau khi chia tay Chivas hồi tháng 1.