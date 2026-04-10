Andy Robertson rời Liverpool

Andy Robertson sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa, khép lại hành trình gần một thập kỷ gắn bó với tư cách là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử CLB.

Robertson là ngôi sao thứ hai xác nhận rời Liverpool hè này sau Salah.

Liverpool chính thức xác nhận Andy Robertson sẽ rời đội bóng khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè 2026. Ở tuổi 32, đội trưởng tuyển Scotland trở thành cái tên mới nhất khép lại một chu kỳ thành công tại Anfield.

Gia nhập Liverpool từ Hull City năm 2017, Robertson nhanh chóng vươn lên thành trụ cột không thể thay thế bên hành lang trái. Trong 373 lần ra sân, anh góp công lớn vào giai đoạn thành công rực rỡ của đội bóng, với bộ sưu tập danh hiệu gồm 2 Premier League, 1 Champions League, FA Cup, 2 League Cup, cùng FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup và Community Shield.

Trong đoạn thông báo trên trang chủ, Liverpool khẳng định: "Anh ra đi với tư cách một huyền thoại đích thực của Liverpool, khi đã đóng vai trò then chốt trong những thành công của đội bóng những năm gần đây, với tổng cộng 373 lần ra sân cho đến nay".

Tương lai của hậu vệ này từng trở thành đề tài chú ý trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, khi Tottenham bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, Robertson lựa chọn ở lại, tiếp tục cống hiến đến hết hợp đồng. Anh khẳng định luôn giữ trọn cam kết với Liverpool và chỉ rời đi khi đội bóng không còn cần mình.

Dù thông tin chia tay đã được công bố, Robertson vẫn tập trung tối đa cho phần còn lại của mùa giải. Liverpool đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt tại Champions League khi phải lội ngược dòng sau thất bại 0-2 trước PSG ở lượt đi tứ kết rạng sáng 9/4.

Sự ra đi của Robertson không chỉ để lại khoảng trống chuyên môn, mà còn đánh dấu sự khép lại của một biểu tượng. Anh đã đi từ bản hợp đồng ít được chú ý trở thành thủ lĩnh, và rời đi như một phần không thể thiếu trong lịch sử hiện đại của Liverpool.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD