Bị treo còi ở Champions League, trọng tài vẫn được chọn bắt World Cup

  • Thứ sáu, 10/4/2026 06:58 (GMT+7)
Khi sai lầm tại Champions chưa lắng xuống, trọng tài Istvan Kovacs lại bất ngờ góp mặt trong danh sách cầm còi ở World Cup 2026.

Trọng tài Istvan Kovacs gây tranh cãi.

Trọng tài Istvan Kovacs trở thành tâm điểm chú ý sau màn thể hiện gây tranh cãi ở tứ kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid hôm 9/4. Dù mắc hàng loạt sai sót bị chỉ trích dữ dội, ông vẫn góp mặt trong danh sách cầm còi tại World Cup 2026.

Theo đánh giá từ truyền thông Tây Ban Nha, những quyết định của vị vua áo đen người Romania bị xem là nghiêm trọng. Đáng chú ý, pha bóng không thổi phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay rõ ràng của cầu thủ Atletico làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ, thậm chí đặt dấu hỏi về cách áp dụng luật của Kovacs.

Marca tiết lộ việc trọng tài phòng VAR phải can thiệp ở tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ dành cho Pau Cubarsi cũng là yếu tố khiến Kovacs mất điểm nghiêm trọng với UEFA. Trên thực tế, khi Champions League bước vào giai đoạn quyết định, ông sẽ không còn được phân công bắt chính thêm trận nào trong phần còn lại của mùa giải.

Về mặt chính thức, UEFA hiếm khi công khai án phạt với trọng tài, nhưng việc không tiếp tục giao nhiệm vụ cho ông ở các trận đấu tới được xem như hình thức treo còi ngầm. Dù vậy, nghịch lý nằm ở chỗ cánh cửa Champions League khép lại lại mở ra cơ hội lớn hơn.

FIFA công bố danh sách trọng tài cho World Cup 2026 và cái tên Kovacs vẫn xuất hiện. Quyết định này đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, khi một trọng tài vừa trải qua màn trình diễn gây tranh cãi lại chuẩn bị góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Ở lượt đi tứ kết Champions League, Barcelona thua 0-2 trước Atletico Madrid ngay tại Camp Nou, qua đó gặp bất lợi lớn ở lượt về.

Minh Nghi

trọng tài trọng tài

