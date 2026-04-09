Barcelona nguy cơ bị UEFA trừng phạt

Barcelona khả năng cơ bị UEFA phạt sau những sự cố diễn ra trước trận tứ kết lượt đi Champions League thua Atletico Madrid 0-2.

CĐV Barcelona được cho là có hành vi xấu xí.

Rạng sáng 9/4, màn thư hùng giữa hai đại diện La Liga tại Camp Nou kết thúc với thất bại 0-2 của đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, sự chú ý của UEFA lại đổ dồn vào những hành vi bên ngoài sân cỏ.

Trước giờ bóng lăn, một nhóm cổ động viên Barcelona ném vật thể vào xe bus của Atletico khi đoàn quân của HLV Diego Simeone di chuyển đến sân. Sự việc xảy ra trên đường dẫn vào sân, gây hư hỏng 2 tấm kính bên ghế lái nhưng may mắn không gây thương tích cho thành viên đội khách.

Theo Mundo Deportivo, UEFA quy định rõ trong Điều 16 về "Trật tự và an ninh tại các trận đấu" rằng các CLB chủ nhà và Liên đoàn quốc gia chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh bên trong sân và khu vực lân cận trước, trong và sau trận đấu. Mọi vi phạm có thể dẫn đến hình phạt kỷ luật, trừ khi CLB chứng minh họ không sơ suất trong khâu tổ chức.

Hiện UEFA xem xét sự việc và nhiều nguồn tin khẳng định án phạt dành cho Barcelona sẽ là một khoản tiền phạt. Sự cố một lần nữa cho thấy áp lực và trách nhiệm của các CLB trong việc kiểm soát hành vi của cổ động viên, đặc biệt ở các trận đấu châu lục quan trọng.

Barcelona gặp bất lợi với kết quả trên sân, đồng thời sự thiếu kiểm soát của cổ động viên còn khiến toàn đội chịu thiệt hại về tài chính và hình ảnh.

